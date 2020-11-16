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В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину

16 ноября 2020, 18:00

Необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

вакцина,коронавирус
Вакцина от коронавируса не остановит пандемию - ВОЗ / Reuters

Вакцина от опасного COVID-19 сможет взять пандемию под контроль, но ей не удастся полностью остановить распространение коронавируса.

"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", - написал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 16 ноября в Twitter.

Он также добавил, что необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - продолжил Гебрейесус.

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"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег глава ВОЗ.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ред.) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - добавил он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - резюмировал глава организации.

Вакцина от коронавируса

Вакцина коронавирус ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус коронавирус в мире
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