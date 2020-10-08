В Южной Корее не могут потушить 33-этажный дом

В Южной Корее горит 33-этажный дом / Фото: скриншот из видео

В городе Ульсан в Южной Корее масштабный пожар охватил 33-этажный дом, спасатели не могут справиться с огнем.

Как сообщает Daily Mail, возгорание произошло на 12-м этаже жилого дома, впоследствии огонь стремительно распространился на все строение из-за очень сильного ветра.

В связи с пожаром сотни людей были эвакуированы, десятки пострадали. Он случился поздно ночью в жилом коммерческом доме Samhwan в стиле модерн.

Пожарные ведут борьбу с огнем, но потушить пожар не удается. Не могут пока выяснить и причину пожара. Известно, что в здании 33 этажа. С 1 по 3 этажи находится торговый центр, с 4 по 33 этажи - квартиры, в которых проживают 127 семей. Точное количество пострадавших уточняется, о жертвах пожара не сообщается.

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