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Вашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина

17 октября 2020, 09:44

В США выразили надежду, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений.

Путин Трамп
США отказались от ядерной сделки на условиях Путина / Reuters

Переговоры о судьбе договора о стратегических наступательных вооружениях - последнего действующего соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы России и США, - зашли в тупик. Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.

Об этом заявил помощник президента США Роберт О'Брайен, которого в Twitter цитирует Совет национальной безопасности США.

По его словам, США предложили продлить договор СНВ-3 на один год в обмен на замораживание ядерных арсеналов и со стороны России, и со стороны Соединенных Штатов.

"Это было бы выигрышем для обеих сторон, и, когда я встречался с моими партнерами в Женеве, мы полагали, что российская сторона хотела принять это предложение. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерного арсенала - это провал", - заявил О'Брайен.

Он отметил, что США серьезно относится к вопросу контроля над ядерным оружием, "который обеспечит безопасность всего мира".

"Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений", - сказал помощник Трампа.

В то же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter заявил, что РФ отступила от достигнутых с США договоренностей по контролю над ядерными вооружениями.

"США приложили все усилия. Вызывает разочарование то, что РФ отступила от соглашения, впервые охватывающего все ядерные боеголовки. Это было бы историческое соглашение, выгодное для США, России и мира", - утверждает Биллингсли.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее чем на один год.
  • 13 октября специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.
  • 12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

новости США Владимир Путин ядерная сделка
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