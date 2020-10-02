"Виновна – Россия": российская журналистка сожгла себя у МВД

Ирина Славина сожгла себя у МВД в Нижнем Новгороде / facebook.com/Ирина Славина

В Нижнем Новгороде главный редактор местного интернет-издания Коза Пресс Ирина Славина совершила акт самосожжения.

Славина подожгла себя возле здания МВД, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, сначала журналистке пытался помочь прохожий, но она его оттолкнула.

"Ирину пытались потушить прохожие и сотрудники МВД. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло очень быстро, и спасти женщину не смогли", – отмечается в сообщении.

До того, как совершить акт самосожжения, Славина в Facebook написала, что в ее смерти виновна Россия.

Российский политик и общественный деятель Дмитрий Гудков на своей странице в соцсети поделился, что Славина сожгла себя возле здания ФСБ.

Гудков добавил, что в четверг, 1 октября, у журналистки проводили обыск по делу предпринимателя Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, внесенной в РФ в список нежелательных.