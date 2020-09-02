Власти Литвы накинулись на Россию из-за Навального

Литва обвинила РФ в отравлении Навального / Reuters

В Литве сделали громкое заявление о том, что за отравлением оппозиционера Алексея Навального стоят российские власти.

Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Чиновник считает, что Россия перешла многие черты, которые до сих пор считались "красными линиями", и должна быть наказана.

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"Шокированный новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вы не сможете купить это (препарат - ред.) в аптеке. За этим стоит российская власть", - заявил министр.

При этом он отметил, что ответственные за отравление Навального должны понести ответственность.

"Те, кто ответственные за такое циничное преступление - должны понести ответственность. Немного красных линий осталось не перейденными", - заявил министр.

Отравление Навального

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Сегодня в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".