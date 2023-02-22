Вместо "гробовых" - долг в 1,3 млн и 8 детей без отца: ВСУ сломали хитрый план оккупанта

Жаркин Игасанов не мог самостоятельно обеспечить семью, поэтому пошел на фронт добровольцем. Как результат - жена осталась вдовой с огромным долгом.

Жаркин Игасанов ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, росСМИ

На войне в Украине ликвидирован очередной российский многодетный оккупант. Жаркин Игасанов пошел на фронт добровольцем, чтобы подзаработать. Однако хитрый план мужчины не сработал - сам он погиб, его жене не выплатили "гробовые", а восемь детей остались без отца.

Как сообщает Telegram-канал Мобилизация. Новости, Игасанов жил в деревне Казанское Тюменской области. ВСУ "демилитаризовали" захватчика еще осенью, но тело семье отдали лишь через три месяца.

Известно, что мужчина не мог самостоятельно обеспечить семью. У него были проблемы с оплатой кредитов и не на что было ремонтировать дом.

видео дня

Жена ликвидированного жалуется, что отдать долги так и не удалось.

"На счетах долг 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на "Госуслугах", – пожаловалась вдова оккупанта.

Из-за дурости россиянина без отца остались 8 детей / Фото росСМИ

Интересно, что даже "гробовые" россиянка не получит, так как из-за финансовых проблем муж с ней расстался, чтобы она смогла оформить помощь на детей.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей. Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону "СВО" в июне 2022 года, т.е. до мобилизации - добровольно.

Также на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Другие новости: