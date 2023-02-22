Вместо "гробовых" - долг в 1,3 млн и 8 детей без отца: ВСУ сломали хитрый план оккупанта

На войне в Украине ликвидирован очередной российский многодетный оккупант. Жаркин Игасанов пошел на фронт добровольцем, чтобы подзаработать. Однако хитрый план мужчины не сработал - сам он погиб, его жене не выплатили "гробовые", а восемь детей остались без отца.
Как сообщает Telegram-канал Мобилизация. Новости, Игасанов жил в деревне Казанское Тюменской области. ВСУ "демилитаризовали" захватчика еще осенью, но тело семье отдали лишь через три месяца.
Известно, что мужчина не мог самостоятельно обеспечить семью. У него были проблемы с оплатой кредитов и не на что было ремонтировать дом.
Жена ликвидированного жалуется, что отдать долги так и не удалось.
"На счетах долг 1 миллион 300 тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на "Госуслугах", – пожаловалась вдова оккупанта.
Интересно, что даже "гробовые" россиянка не получит, так как из-за финансовых проблем муж с ней расстался, чтобы она смогла оформить помощь на детей.
Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей. Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону "СВО" в июне 2022 года, т.е. до мобилизации - добровольно.
Также на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
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