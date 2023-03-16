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Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным морем

16 марта 2023, 02:05
Американский беспилотник MQ-9 был сбит над Черным морем русским истребителем, говорит эксперт, поскольку Кремль ищет переговоров с США.
Свитан, дрон
Зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным морем - ответ эксперта / коллаж фото Википедия и скриншот из видео

14 марта американский беспилотник модели MQ-9 был сбит над Черным морем после столкновения с российским истребителем. Как сказал известный военный эксперт Роман Свитан в комментарии порталу "Настоящее время", Кремль пошел на этот инцидент ради шанса на переговоры с Белым домом.

"На боевом дежурстве всегда есть пара беспилотников, которые дублируют работу вышедшего из строя. Буквально через час второй беспилотник шел по тому же самому маршруту. Поэтому с российской стороны, скорее всего, это больше похоже на информационный удар, может быть, для вхождения в переговоры с теми же американцами. […] Если россияне делают такого рода действия, они ждут заявления американцев. А дальше вступают в определенные переговоры, если есть потребность в каких-то переговорах. Такие инциденты – это приглашение к переговорам", ‒ сказал специалист.

Инцидент с дроном США и российскими Су-27 в Черном море

Утром 14 марта в небе над Черным морем столкнулись американский ударный беспилотник и российский истребитель Су-27. В Европейском командовании ВС США рассказали, что два российских истребителя Су-27 хотели перехватить американский беспилотник разведки и наблюдения MQ-9, несмотря на то, что дрон был в международном пространстве над Черным морем.

видео дня

В The New York Times раскрыли детали инцидента над Черным морем. Отмечается, что рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии. БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от незаконно аннексированного Россией Крыма. Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предполагает установку на нем ракет Hellfire.

Российские самолеты во время перехвата кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь испортить оборудование. Один из истребителей ударил по винту американского дрона, в результате чего он упал в международных водах.

В ВСУ отреагировали на инцидент. Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что эта ситуация возникла к юго-востоку от острова Змеиный в международном воздушном пространстве, где беспрепятственно могут летать самолеты. Сейчас вместо сбитого дрона-разведчика уже работает другой БПЛА.

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