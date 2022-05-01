Военный эксперт показал слабые места армии РФ: "Это бремя, которое тормозит успех Путина в Украине"

Военный эксперт указал на слабые места армии РФ/ Reuters

В российской армии сейчас очень много слабых мест, с которыми она не может одновременно бороться. Эти причины стали для РФ бременем, которое не дает ей достичь успеха в войне против Украины. О них рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

1. Полная демотивация

Сейчас ни солдаты, ни офицеры с генералами армии РФ не понимают, зачем они на этой войне и за что воюют, говорит Бадрак.

"Такая демотивация создала замечательную почву для удара со стороны украинских войск, что привело к полной потере морально-боевого духа вооруженных сил РФ до 25 марта. С тех пор вооруженные силы РФ стали непонятной субстанцией, с военной точки зрения", – отмечает эксперт.

2. Неэффективное военное управление

Россияне уже не раз показали, насколько неэффективное в армии РФ военное управление. До середины апреля у россиян вообще не было единого руководителя этой военной кампанией. Управление происходило таким образом, что определенные группировки просто получали от генштаба России какие-то указания и пытались их выполнить, при этом часто не понимая, что и для чего они делают.

По словам эксперта, именно поэтому украинские военные уже чуть ли не два десятка раз разбивали российских захватчиков под Чернобаевкой.

3. Неправильное разделение войска

Еще одна ошибка армии РФ – то, что они поделили войско на батальонно-тактические группы. В процессе широкомасштабного вторжения в Украину оказалось, что управлять таким количеством БТГ просто невозможно.

"И украинские, и западные специалисты считают, что главной тактической единицей должна быть бригада, а не батальйонно-тактическая группа", – отмечает эксперт.

4. Мало военного опыта

У российского войска нет такого огромного опыта военного противостояния, как у украинской армии. Ведь Украина на протяжении уже восьми лет находилась в состоянии войны, бойцы ВСУ, воюя с врагом на Востоке государства, по сути, отточили свои умения и навыки.

"Поэтому, когда россияне зашли в Украину расслабленно и напыщенно, не понимая опасности и не придерживаясь простых правил, описанных в учебниках для военных училищ (движение во время марша, ведения разведки и тому подобное), это привело к наиболее решительному удару, который был нанесен по ним. В результате даже наличие современной техники не помогло сохранить россиянам морально-боевой дух...", – объясняет Валентин Бадрак.

5. Технические проблемы и технологическая деградация РФ

Еще одно слабое место армии РФ – технические проблемы и технологическая деградация. Путин не ожидал, что его армии придется воевать с Украиной так долго, поэтому не позаботился о том, чтобы иметь человеческие резервы и резервы техники.

"Техника ВС РФ очень быстро начала выходить из строя или уничтожаться. Например, из почти 400 новейших российских самолетов украинская армия уничтожила более трети. С танками и бронетехникой – примерно такая же история", – отмечает военный эксперт.

Это всё привело к тому, что РФ уже оказалась на грани использования новейшей военной техники четвертого поколения. А дальше только один выход – применять технику третьего поколения.

Технологическая деградация не позволяет стране-агрессору быстро создавать что-то новое. К тому же за период вторжения в Украину в РФ уже остановился целый ряд заводов по изготовлению военной техники. Часть оружия Россия не может продолжать производить из-за нехватки комплектующих. По этой причине, к примеру, не может продолжаться изготовление ракетных комплексов "Кинжал" и "Калибр".

6. Шок РФ от того, как страны НАТО помогают Украине

Также Россия была абсолютно неготовой к тому, как НАТО сплотилось в помощи Украине. По словам эксперта, именно Украина помогла странам альянса сплотиться.

"Стоит отметить, что Альянс до сих пор не готов воевать с Россией из-за опасений ряда государств, например, Венгрии и Болгарии. Так что НАТО до сих пор слабое. Но именно агрессивное сопротивление Украины России помог Альянсу усилиться, Великобритании – установить лидерство в Европе, а США – восстановить лидерство в мире", – говорит военный эксперт.

Ранее Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш страны-агрессора может затянуться даже на годы. То, насколько долго продлится эта агония российского наступления на Украину, будет зависеть в большой степени от решимости мира, говорит военный эксперт.

Напомним, российский политик и бизнесмен Альфред Кох рассказал о двух сценариях путинского поражения. Эти два сценария уже начинают реализовываться в России. А это лишнее доказательство, что никакой атомной бомбы у Путина не бросят.

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