Военный эксперт рассказал, почему удар дронами по Кремлю могли нанести партизаны

Военный эксперт Роман Свитан вообще полагает, что удар по Кремлю дронами нанесли некие российские оппозиционно-партизанские силы.

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Роман Свитан и атака дронами по Кремлю / коллаж Главред, скриншоты из видео

Случившийся в ночь со 2 на 3 мая удар беспилотниками по московскому Кремлю, показал тот факт, что система противовоздушной обороны страна-агрессора России практически неспособна работать по военным целям. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Прежде всего, такими действиями была показана полнейшая неспособность российской ПВО работать по военным объектам. Ведь в Москве ближе к Кремлю стянули массу "Панцирей" на крыши домов, но они не сработали по беспилотникам", − говорит специалист.

Свитан вообще полагает, что удар по Кремлю дронами нанесли некие российские оппозиционно-партизанские силы.

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"Кроме того, таком образом российские партизаны могут просто о себе заявлять, показывать, что они есть, работают и способны выполнять боевые задачи. Ведь атака беспилотников на Кремль – это довольно мощный информационный посыл. Если российские партизаны в ближайшее время возьмут на себя ответственность – это будет сильное заявление, хороший пиар", − подытожил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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