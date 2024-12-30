Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - эксперт

Главное из заявления дипломата:
- На Западе не хотят, чтобы Россия развалилась
- Им было бы хорошо, если бы война заморозилась на определенном этапе
- Некоторым западным политикам нравится тезис о "прекрасной России будущего"
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, в каком развитии событий в российско-украинской войне заинтересованы США и ключевые европейские страны.
В частности, он подчеркнул, что у них не стоит тема об объективном развале России на повестке дня.
"На Западе не хотят, чтобы Россия развалилась, им было бы хорошо, если бы что-то где-то заморозилось на определенном этапе, чтобы Россия сохранилась, чтобы режим Путина сменился на режим условной Юлии Навальной, которую теперь считают "царицей либеральной оппозиции", способной изменить Россию. И хотя это полный абсурд, на Западе в этот бред верят не меньше, чем в начале 90-х, когда говорили о демократе Ельцине", - сказал дипломат в интервью Главреду.
По его словам, сценарий распада России на Западе не обсуждается.
"Мои личные контакты свидетельствуют о том, что для западных политиков эта тема абсолютно неподъемная, они не понимают, что выиграют от этого. Это в очередной раз доказывает близорукость "экспертов-прогнозистов", которые просто сидят на сотнях миллионов денег, которые они должны "оформить". И это "оформление" превращается в какие-то фантастические прожекты о демократической России, что, кстати, сейчас активно пропагандирует так называемая либеральная российская оппозиция", - отмечает Огрызко.
Он также добавил, что тезис о "прекрасной России будущего" очень нравится некоторым западным политикам, и они верят в эту нереалистичную сказку.
"Поэтому идея о распаде РФ для Запада пока не является реалистичной. Но это ничего не значит, ведь перед развалом СССР западные лидеры тоже говорили, что ни в коем случае не распад, надо подписать новый союзный договор и быть с Горбачевым. И что из этого получилось - нет ни СССР, ни Горбачева, ни тех лидеров, которые об этом говорили. Объективная история - злая госпожа, и она наказывает тех, кто не понимает ее законов развития. Поэтому думаю, что Россия развалится, это объективный процесс. Вопрос только во времени", - подытожил экс-министр иностранных дел Украины.
Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, экс-командующий объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев заявил, что страна-агрессор Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет, если учитывать тот мобилизационный ресурс, который она имеет.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что слова Лаврова о том, что Россию не устраивают предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа свидетельствуют, что страна-агрессор Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну.
В то же время, венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.
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Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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