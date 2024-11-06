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Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликта

Алексей Тесля
6 ноября 2024, 01:30
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Олег Шамшур предупредил о неизбежном военном конфликте Пекина с Вашингтоном.
США, Китай
/ Коллаж: Главред, фото: Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал предположение о том, что заморозка войны в Украине - шаг к усилению России и Китая.

В интервью Главреду он оценил предупреждения о том, что такая политика Вашингтона приведет к неизбежному военному конфликту с Пекином.

"Точно. Ваши слова да американскому президенту в уши. Безусловно, хотелось бы, чтобы так и было", — отметил украинский дипломат.

Вместе с тем он напомнил о том, что союзникам Украины необходимо приложить много усилий для помощи Киеву.

"Кроме понимания, также надо, чтобы все-таки были еще и конкретные действия, направленные на то, чтобы, как говорил Макрон, сделать сверхусилия для помощи Украине", — добавил Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:

Ранее сообщалось, сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США. В интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал, какой будет позиция Китая по войне в Украине после президентских выборов в США - может ли Китай пересечь "красные линии" в вопросе поддержки России.

Как сообщал ранее Главред, Тайвань готовится к нападению Китая. Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем - западные аналитики раскрыли подготовку к нападению.

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