Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликта

Олег Шамшур предупредил о неизбежном военном конфликте Пекина с Вашингтоном.

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Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур прокомментировал предположение о том, что заморозка войны в Украине - шаг к усилению России и Китая.

В интервью Главреду он оценил предупреждения о том, что такая политика Вашингтона приведет к неизбежному военному конфликту с Пекином.

"Точно. Ваши слова да американскому президенту в уши. Безусловно, хотелось бы, чтобы так и было", — отметил украинский дипломат.

Вместе с тем он напомнил о том, что союзникам Украины необходимо приложить много усилий для помощи Киеву.

"Кроме понимания, также надо, чтобы все-таки были еще и конкретные действия, направленные на то, чтобы, как говорил Макрон, сделать сверхусилия для помощи Украине", — добавил Шамшур.

Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Смотрите видео - интервью Олега Шамшура Главреду:

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