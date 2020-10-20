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Война в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар

20 октября 2020, 04:24

Азербайджан, в отличие от Армении, ведет освободительную борьбу за свою территорию, утверждает Рефат Гулиев.

Нарорный Карабах
В Азербайджане призвали Армению прекратить воевать за Нагорный Карабах / Reuters

Перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе нарушает не Баку, а Ереван. Это могут доказать эксперты при помощи документов и технических средств. Азербайджан не трогает территорию Армении, а если армяне хотят самоопределиться, то они могут это сделать в Грузии, Сочи или Краснодарском крае.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса республики Азербайджан Рефат Гулиев в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, азербайджанская сторона перемирия не нарушает – нарушение режима огня происходит по инициативе Армении, что могут подтвердить эксперты на базе документации и технических средств.

Кроме того, Баку абсолютно законно ведет освободительную войну.

"Есть четыре резолюции Совета безопасности ООН, есть резолюция европейских структур, есть Мадридские принципы, куча документов есть, которые решают этот вопрос. Вопрос решен: это территория Азербайджана", - сказал парламентарий.

При этом, считает Гулиев, армяне при желании могут самоопределиться не в Нагорном Карабахе, а, например, в Краснодарском крае, Грузии или Сочи.Читайте такжеВ Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха

"Если хотят армяне самоопределиться, то пожалуйста: Краснодарский край, они говорят, древнеармянская земля, Сочи — они говорят, древнеармянская земля. В Грузии, говорят, опять проблемы начались, говорят, это часть армянской земли. Если мы будем перекраивать границы каждый раз, где армяне будут просыпаться и думать, что там их земля, то на всей планете пойдут такие процессы", - подчеркнул политик Рефат Гулиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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