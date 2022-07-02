УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARS

2 июля 2022, 19:51

Операторы HIMARS отмечают, что они удвоили проникновение на территорию, которая удерживается Россией, с большей точностью и меньшим риском для себя.

HIMARS, США
Американские HIMARS уже применяются в Украине / Википедия, pixabay

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS в данный момент уже меняют баланс сил на войне в Украине, пишет издание NYT.

По информации СМИ, благодаря РСЗО Вооруженные силы получили возможность увеличить дальность и точность ударов по объектам на оккупированной территории.

Как рассказал командир артиллерийской батареи Валентин Коваль, ситуация изменилась на прошлой неделе, когда его подразделение получило HIMARS.

В темное время суток его бойцы вывели ракетную установку на позицию, набрали координаты и нажали кнопку пуска. По словам Коваля, который командует двумя батареями HIMARS, шесть ракет попали по российским позициям и в значительной степени уничтожили их.

Операторы HIMARS отмечают, что они удвоили проникновение на территорию, которая удерживается Россией, с большей точностью и меньшим риском для себя.

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять им палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного", - добавил Коваль.

Читайте такжеНовейшие ПВО, еще больше HIMARS и артиллерия: Байден объявил о новой военной помощи Украине

На сегодняшний день в Украину уже доставлено четыре батареи американских РСЗО, еще четыре ожидаются к середине июля. Поставка этих систем рассматривается как возможность уравнять силы с противников, у которого больше оружия и личного состава.

Преимущество над россиянами

Каждый HIMARS выпускает шесть высокоточных ракет с дальностью до 80 километров, что позволяет наносить удары по российским командным пунктам, складам с боеприпасами и горючим, а также по скоплениям войск в тылу.

РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые есть на вооружении у России, по сравнению с ними неточны и требуют много времени для наведения. Кроме того, эти системы не бронированы, с трудом маневрируют и часто ломаются, подвергая операторов риску контратаки.

HIMARS меньше по размеру и маневреннее, что помогает прятаться от разведки противника. Экипажи работают внутри бронированной кабины. И данные системы быстрые: остановившись, они могут начать запуск ракет в течение двух-трех минут и сняться с места двигаться через 20 секунд после стрельбы.

"Вы нажимаете три кнопки. Несколько секунд, и система готова к стрельбе. У меня не хватит пальцев, чтобы пересчитать все преимущества HIMARS", - подчеркивает Коваль.

Удары по важным целям

Другой ночью он направлял каждую систему в разные точки запуска в скоординированной атаке 24 ракетами на российские позиции. Ракеты пронеслись по небу и через несколько мгновений установки уже возвращались в безопасное место. На следующий день появилось видео с горящим российским штабом в Изюме. По словам Коваля, 17 российских военнослужащих были убиты, в том числе полковник и два майора. Еще более 20 военных были ранены, многие машины уничтожены.

Несколько дней спустя HIMARS нанес удар по российским военным казармам, что привело к тяжелым потерям. Во время третьей атаки все четыре установки были нацелены на позиции противника в одном городе. Еще один удар был нанесен по россиянам в Зимогорье (Луганская область) примерно в 50 км от линии фронта.

Из-за высокой стоимость в 155 000 долларов за ракету ВСУ сосредотачивают огневую мощь на особо важных целях, таких как военные штабы, склады оружия и казармы, а не на отдельных российских танках или артиллерийских системах. Ожидается, что такая тактика заставит Москву отводить силы с линии фронта, что еще больше усложнит и без того напряженную логистику.

Военная помощь Украине от Запада

Президент США Джо Байден 30 июня заявил о том, что Вашингтон поставит Украине современные западные системы ПВО, артиллерию, и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Дополнительные поставки HIMARS будут и из других стран. Военная помощь будет профинансирована на сумму 800 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Байдена, более 50 мировых государств взяли на себя обязательства касательно глобальной поддержки Украины. Киев ожидают поставки более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также 140 тысяч противотанковых систем.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Пентагон подтвердил военную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов. Украинское государство должно получить дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS, а также до 150 тысяч снарядов для 155 миллиметровой артиллерии.

Читайте также:

война в Украине РСЗО новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:07

"Смотрели, как на воинов": освобожденный из плена пограничник рассказал об отношении оккупантов

19:51

"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARSВидео

19:38

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки и отбили штурм возле трех сел – ГенштабВидео

19:19

"Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес ЗападаВидео

19:17

Запад прошляпил Путина, или Как заставить россиян взять на себя вину за войну в Украинемнение

Реклама
19:10

Враг может пойти в наступление на Киев: есть только два условия - МВДВидео

18:45

"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь МариуполяВидео

18:43

Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВДВидео

18:22

ВСУ мощно ударили по оккупантам из САУ Panzerhaubitze 2000 и показали "горячие кадры"Видео

17:56

"Вынужден бродить по всем": Подоляк высмеял Путина за просьбы помочь в войнеВидео

17:53

Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептВидео

17:32

"Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело": ракета убила 8-летнюю девочку в ОчаковеВидео

17:06

"Дети притворились мертвыми": в Минобороны РФ рассказали бредни о ракетном ударе по ОдесчинеВидео

16:54

"Русским духом больше не пахнет": ВСУ сожгли остатки гарнизона РФ на ЗмеиномВидео

16:43

"Повсюду было месиво": очевидец рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в СергеевкеФотоВидео

16:31

Вторжение Беларуси: военный эксперт рассказал, почему Лукашенко не отдает приказ

16:30

Штаб РФ взлетел на воздух вместе с десятком оккупантов: в ВСУ показали огненные кадрыВидео

16:07

Самое полезное и уникальное варенье из мяты на зиму из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

15:54

В Кременчуге возросло число жертв ракетного удара по ТЦ АмсторФотоВидео

15:54

"Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФВидео

Реклама
15:37

"Лукашенко держат за горло": Климкин объяснил, что сделает Запад в случае нападения РБ на УкраинуВидео

15:29

Появилось письмо спецназовцев РБ Лукашенко о войне с Украиной: в Сети указали на фейкВидео

15:29

"Начинай какую-нибудь перестрелку": Путин может натравить Лукашенко на Литву или Польшу – КлимкинВидео

15:28

Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:06

"Медведь, собака и три блохи": почему Украине надо отвоевать оккупированные территории до конца годамнение

14:59

"Царит дух Змеебаевки": ВСУ проводят "зачистку" Змеиного от вражеской техники - БратчукВидео

14:48

"Мы готовы к войне с РБ": в ОП заявили, что "вбросы" о наступлении из Беларуси – это спекуляции РФВидео

14:45

Укрпочта ввела новые тарифы: главные изменения в условиях доставкиВидео

14:17

Вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили старшего прапорщика оккупантов из Бурятии

14:13

Армия Украины ударила по войскам РФ на юге: разбили три склада боеприпасов и ЗРК ТорВидео

14:00

Ядерные боеголовки для Беларуси от Путина: Жданов объяснил, почему глава Кремля к этому не готов

13:59

Враг штурмует Лисичанск и пытается взять город в кольцо: в НГУ рассказали о жестоких бояхВидео

13:42

Россияне хвастаются, как добивают раненых украинцев: жесткий перехват от СБУВидео

13:38

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ ликвидировали майора ВДВ армии РФ

13:21

Хакеры из РФ дерзко угрожали Литовской железной дороге: их отправили вслед за русским кораблемВидео

13:03

У Огневич появился новый преследователь: пришел к ней домой

13:00

Гороскоп на завтра 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

12:56

"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борщаВидео

12:28

Украинцам грозит новый дефицит топлива на АЗС: названа причина и срокиВидео

12:27

Грандиозный взрыв: ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасовВидео

Реклама
12:26

Путин будет давить на Лукашенко и ОДКБ, он потребует войска или технику для захвата Украины – ЖдановВидео

12:09

Пять вещей, которые должен знать каждый Телец перед тем, как декорировать свой дом

12:02

Гороскоп на сегодня 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

11:59

"Личные комплексы Путина": у Зеленского ответили на шантаж и террор РФ

11:52

"Осколок попал в живот": оккупанты убили 17-летнюю бандуристкуВидео

11:46

Угроза атаки из Беларуси: в МВД предупредили о рисках заброса ДРГВидео

11:33

План Путина – затянуть бои на востоке Украины, он опасается сближения Киева с ЕС и НАТО – РасмуссенВидео

10:59

Избили и заминировали: на Киевщине оккупанты бросили умирать искалеченного псаВидео

10:42

Для контрнаступления ВСУ нужно много оружия, Украина его получит за месяц, два-три – ПодолякВидео

10:41

ВСУ не нужны: на Запорожье в пьяных разборках погибли и ранены 14 оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять