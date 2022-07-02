"Вставляют палки в колеса": военный рассказал о первых результатах применения HIMARS

Американские HIMARS уже применяются в Украине / Википедия, pixabay

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS в данный момент уже меняют баланс сил на войне в Украине, пишет издание NYT.

По информации СМИ, благодаря РСЗО Вооруженные силы получили возможность увеличить дальность и точность ударов по объектам на оккупированной территории.

Как рассказал командир артиллерийской батареи Валентин Коваль, ситуация изменилась на прошлой неделе, когда его подразделение получило HIMARS.

В темное время суток его бойцы вывели ракетную установку на позицию, набрали координаты и нажали кнопку пуска. По словам Коваля, который командует двумя батареями HIMARS, шесть ракет попали по российским позициям и в значительной степени уничтожили их.

Операторы HIMARS отмечают, что они удвоили проникновение на территорию, которая удерживается Россией, с большей точностью и меньшим риском для себя.

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять им палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного", - добавил Коваль.

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На сегодняшний день в Украину уже доставлено четыре батареи американских РСЗО, еще четыре ожидаются к середине июля. Поставка этих систем рассматривается как возможность уравнять силы с противников, у которого больше оружия и личного состава.

Преимущество над россиянами

Каждый HIMARS выпускает шесть высокоточных ракет с дальностью до 80 километров, что позволяет наносить удары по российским командным пунктам, складам с боеприпасами и горючим, а также по скоплениям войск в тылу.

РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые есть на вооружении у России, по сравнению с ними неточны и требуют много времени для наведения. Кроме того, эти системы не бронированы, с трудом маневрируют и часто ломаются, подвергая операторов риску контратаки.

HIMARS меньше по размеру и маневреннее, что помогает прятаться от разведки противника. Экипажи работают внутри бронированной кабины. И данные системы быстрые: остановившись, они могут начать запуск ракет в течение двух-трех минут и сняться с места двигаться через 20 секунд после стрельбы.

"Вы нажимаете три кнопки. Несколько секунд, и система готова к стрельбе. У меня не хватит пальцев, чтобы пересчитать все преимущества HIMARS", - подчеркивает Коваль.

Удары по важным целям

Другой ночью он направлял каждую систему в разные точки запуска в скоординированной атаке 24 ракетами на российские позиции. Ракеты пронеслись по небу и через несколько мгновений установки уже возвращались в безопасное место. На следующий день появилось видео с горящим российским штабом в Изюме. По словам Коваля, 17 российских военнослужащих были убиты, в том числе полковник и два майора. Еще более 20 военных были ранены, многие машины уничтожены.

Несколько дней спустя HIMARS нанес удар по российским военным казармам, что привело к тяжелым потерям. Во время третьей атаки все четыре установки были нацелены на позиции противника в одном городе. Еще один удар был нанесен по россиянам в Зимогорье (Луганская область) примерно в 50 км от линии фронта.

Из-за высокой стоимость в 155 000 долларов за ракету ВСУ сосредотачивают огневую мощь на особо важных целях, таких как военные штабы, склады оружия и казармы, а не на отдельных российских танках или артиллерийских системах. Ожидается, что такая тактика заставит Москву отводить силы с линии фронта, что еще больше усложнит и без того напряженную логистику.

Военная помощь Украине от Запада

Президент США Джо Байден 30 июня заявил о том, что Вашингтон поставит Украине современные западные системы ПВО, артиллерию, и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Дополнительные поставки HIMARS будут и из других стран. Военная помощь будет профинансирована на сумму 800 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Байдена, более 50 мировых государств взяли на себя обязательства касательно глобальной поддержки Украины. Киев ожидают поставки более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также 140 тысяч противотанковых систем.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Пентагон подтвердил военную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов. Украинское государство должно получить дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS, а также до 150 тысяч снарядов для 155 миллиметровой артиллерии.

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