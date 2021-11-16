Второй случай в истории: женщина 8 лет жила с ВИЧ и избавилась от вируса без лечения

Врачи нашли женщину с возможным естественным избавлением от ВИЧ / Reuters

Американские врачи из Института Рэйгона сообщили о втором случае "естественного избавления" от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Специалисты рассчитывают, что изучение этого случая поможет другим пациентам.

Организм 30-летней пациентки из Эсперансы (Аргентина) избавился от вируса без вмешательства врачей – ей не потребовалась трансплантация костного мозга. По словам медиков, это второй случай в истории, когда иммунная система человека самостоятельно победила ВИЧ. В прошлом году в США 67-летняя жительница Сан-Франциско Лорин Вилленберг вылечилась от вируса иммунодефицита без терапии, сообщает Daily Mail.

Аргентинка узнала о том, что у нее ВИЧ, в 2013 году. Все эти годы женщина страдала от ВИЧ-инфекции и не принимала никаких лекарств, кроме полугода, когда была беременна. Она опасалась того, что болезнь может передаться младенцу. В марте прошлого года она родила здоровую дочь.

Пациентов с ВИЧ, которые могут долго обходиться без лекарств без какого-либо ущерба для здоровья из-за особенностей организма, называют "элитными контроллерами". Среди ВИЧ-инфицированных очень мало таких людей – 0,1−2,5%.

Ученые полагают, что у таких пациентов более сильный ответ T-лимфоцитов, благодаря чему зараженные клетки уничтожаются быстрее. Исследователи говорят, что это открытие поможет создать потенциальное лечение для 38 миллионов людей, живущих с инфекцией.

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До этого полностью избавиться от ВИЧ удавалось только после пересадки костного мозга. Это были пациенты из Великобритании и Германии.

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