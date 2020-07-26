Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы

Кандидат в президенты пожаловалась на угрозы

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая пожаловалась, что в ее адрес и в адрес ее детей начали поступать угрозы. В связи с этим она приняла решение отказаться от проведения уличных пикетов.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, действующая власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

Канопацкая отметила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, "больше подходят для выгула собак". Она намерена проводить агитацию на предприятиях.

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"Там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - написала она.

Выборы в Беларуси

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Также нынешний президент Александр Лукашенко признался, что больше всего он боится того, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.