УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко

8 августа 2020, 11:47

Даже те, кто признает за ним определенные заслуги, добавляли, что 26 лет у власти - это слишком долго, рассказал эксперт детали опроса граждан.

Лукашенко
Назван рейтинг Лукашенко / Reuters

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы. В настоящее время достоверные рейтинги кандидатов в президенты не известны, так как в стране нет полноценной политической социологии. В то же время независимые социологи попытались оценить рейтинг действующего президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает МК.

"Я бы исходил в первую очередь из масштаба предвыборных митингов. Из того, сколько людей собирала Тихановская. Сопоставимых митингов в поддержку Лукашенко, насколько я понимаю, не было. А, может быть, их вообще не было. Такое сопоставление ясно показывает вектор общественных настроений. И, по моему мнению, этот вектор очень силен.

Известны также результаты недавнего опроса Gullap. Они вроде бы засекречены, но была утечка. И там у Лукашенко совсем маленький рейтинг (согласно данным, распространяемым в соцсетях и некоторыми СМИ как результаты опроса Gullap - сама компания пока от них открещивается, - за Лукашенко готовы проголосовать 8,4 процента опрошенных), - рассказал Сергей Белановский, руководитель Независимой исследовательской группы Белановского.

По его словам, эти данные правдоподобные.

"Лично я считаю эти данные правдоподобными. Они корреспондируют с результатами исследования, которое мы недавно провели. Мы опросили по телефону 53 жителей Белоруссии. Это были подробные, глубокие, как я их называю, интервью. Правда, немного на другую тему: нас интересовало отношение людей к возможному объединению России и Белоруссии в единое государство. Но тема Лукашенко там тоже звучала.

Подавляющее большинство респондентов оценили его и его деятельность негативно. Люди говорили, что Лукашенко безнадежно устарел и тянет страну назад. Что он исчерпал себя как руководитель, узурпировал власть, не дает развиваться экономике. Даже те, кто признает за ним определенные заслуги, добавляли, что 26 лет у власти - это слишком долго. Пора и честь знать", - объяснил социолог.

Белановский подчеркнул, что их "опрос нельзя назвать репрезентативным, это не количественная социология".

"Тем не менее он тоже дает представление о предвыборных настроениях в Белоруссии", - сказал эксперт.

Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с ДонбассомНапомним, во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Трансляция обращения Лукашенко доступна в YouTube.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко выборы президента Беларуси рейтинг
Сейчас вы просматриваете новость «"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:58
"Это страшно": врач рассказал, сколько еще лет "нас будет трясти" коронавирус
11:48
"В Минске пролилась первая кровь": СМИ рассказали о брутальных задержаниях протестующих
11:47
"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко Видео
11:21
"Не будем пытать": украинский журналист рассказал подробности задержания в Минске Видео
11:15
Сокрушительный взрыв в Бейруте: жертв стало больше, много пропавших без вести Видео
11:11
Много тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине Видео
10:55
Коронавирус в Украине и мире 8 августа: за сутки выявили 284 тысячи зараженных Видео
10:38
Простой рецепт варенья из красной смородины
10:30
Москва придумывает о "вагнеровцах" сказки, которым позавидовал бы даже Пушкин мнение
10:22
Коронавирус в Киеве "осмелел" - за сутки очень много больных Видео
10:05
"Не рухнет самолет": астролог сказал, когда можно отправляться в поездки
09:50
Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявление Видео
09:35
Коронавирус в Украине: врач объяснила, когда вирус перестанет "ходить"
09:29
Полное прекращение огня на Донбассе: Кравчук назвал четыре варианта Видео
09:17
МВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь мнение
09:10
Юлия Панкова рассказала о своей беременности
09:00
"Сам ты Лохвица": в Сети затроллили "рекламу Слуги народа"
08:55
Коронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за сутки опять почти 1500 случаев заражения Видео
08:30
В Индии развалился самолет: СМИ узнали новое число жертв Видео
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей Видео
07:56
Задержанных в Беларуси украинских журналистов депортировали Видео
07:29
Как Лукашенко водит за нос Киев и Москву, чтобы сохранить свой "колхоз" мнение
06:57
США окончательно похоронили Северный поток-2 мнение
06:33
Звезда Квартала топлес показала сочную грудь в откровенной фотосессии
06:32
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала даты Видео
06:07
Психотерапевт объяснил, почему в Украине увеличилось количество терактов Видео
05:54
Трамп нанес сокрушающий удар по Китаю: стало известно о миллиардных потерях из-за TikTok и WeChat
05:21
"С первого взгляда": назван самый благоприятный период августа для любви
04:50
Как не поддаваться панике во время пандемии – советы психотерапевта Видео
04:16
В сеть слили кадры из 2 сезона Пацанов Фото
03:51
Лукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с Донбассом Видео
03:30
Вакцина от коронавируса таит опасность: ученый сделал громкое заявление Видео
02:52
Трамп признал TikTok угрозой и одобрил жесткие меры
02:50
"Бомба": Ирина Федишин засветила не загорелую грудь
02:33
Врач объяснил, как страх и паника влияют на общий иммунитет Видео
01:59
Эксперты оценили, достаточно ли денег тратится в мире на вакцину от коронавируса
01:31
Ученые выяснили, как связаны популярное лекарство от давления и рак
01:21
Под Одессой в порту Южный обнаружили тысячи тонн аммиачной селитры Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 августа: обогащение и незабываемая встреча Видео
00:49
Врач рассказала, что ускорит формирование коллективного иммунитета к COVID-19
00:22
У Зеленского назвали примерные сроки нового обмена пленными Видео
07 августа, пятница
23:54
Covid-19 наступает: Кабмин начинает работать в чрезвычайном режиме Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку Видео
23:17
Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны": что ждет Украину
22:49
Египет обязует иностранцев делать тест на Covid-19 перед путешествием
22:14
Задержание украинских журналистов: СМИ рассказали о жесткой реакции Минска
22:04
В Беларуси устроили протест после ареста диджеев за песню Цоя Перемен Видео
21:46
Усиленная охрана и новый ремонт: СМИ показали шикарный особняк Разумкова под Киевом
21:26
"Мы с вами похожи": украинский журналист поговорил с жителями разрушенного Бейрута Фото Видео
20:59
Задержание украинских журналистов: в МИД ответили на выпад Минска
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять