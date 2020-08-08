"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко

Назван рейтинг Лукашенко / Reuters

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы. В настоящее время достоверные рейтинги кандидатов в президенты не известны, так как в стране нет полноценной политической социологии. В то же время независимые социологи попытались оценить рейтинг действующего президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает МК.

"Я бы исходил в первую очередь из масштаба предвыборных митингов. Из того, сколько людей собирала Тихановская. Сопоставимых митингов в поддержку Лукашенко, насколько я понимаю, не было. А, может быть, их вообще не было. Такое сопоставление ясно показывает вектор общественных настроений. И, по моему мнению, этот вектор очень силен.

Известны также результаты недавнего опроса Gullap. Они вроде бы засекречены, но была утечка. И там у Лукашенко совсем маленький рейтинг (согласно данным, распространяемым в соцсетях и некоторыми СМИ как результаты опроса Gullap - сама компания пока от них открещивается, - за Лукашенко готовы проголосовать 8,4 процента опрошенных), - рассказал Сергей Белановский, руководитель Независимой исследовательской группы Белановского.

По его словам, эти данные правдоподобные.

"Лично я считаю эти данные правдоподобными. Они корреспондируют с результатами исследования, которое мы недавно провели. Мы опросили по телефону 53 жителей Белоруссии. Это были подробные, глубокие, как я их называю, интервью. Правда, немного на другую тему: нас интересовало отношение людей к возможному объединению России и Белоруссии в единое государство. Но тема Лукашенко там тоже звучала.

Подавляющее большинство респондентов оценили его и его деятельность негативно. Люди говорили, что Лукашенко безнадежно устарел и тянет страну назад. Что он исчерпал себя как руководитель, узурпировал власть, не дает развиваться экономике. Даже те, кто признает за ним определенные заслуги, добавляли, что 26 лет у власти - это слишком долго. Пора и честь знать", - объяснил социолог.

Белановский подчеркнул, что их "опрос нельзя назвать репрезентативным, это не количественная социология".

"Тем не менее он тоже дает представление о предвыборных настроениях в Белоруссии", - сказал эксперт.

Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с ДонбассомНапомним, во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Трансляция обращения Лукашенко доступна в YouTube.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", — сказал Лукашенко.