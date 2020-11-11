Выборы в США: штат Джорджия вручную пересчитает все голоса​

Разрыв между Байденом и действующим президентом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов.
В американском штате Джорджия решили пересчитать голоса на выборах президента. Как сообщил секретарь штата Брэд Раффенспергер, перерасчет будут проводить вручную.
"Поскольку разница так близка, потребуется полный пересчет голосов вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие", - заявил Раффенспергер, передает CNN.
Штат будет сотрудничать с чиновниками округов, чтобы своевременно завершить подсчет голосов на выборах. Крайний срок для подтверждения результатов выборов в Джорджии - 20 ноября.
Сенатор Джон Кеннеди считает, что выборы в Джорджии являются последним боем за будущие Соединенных Штатов.
"Невозможно переоценить важность Джорджии. Мы в полной готовности для того, чтобы не допустить движения к социализму", - сказал Кеннеди в комментарии America's Newsroom.
Читайте такжеДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ
По данным CNBC, разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом в этом штате вырос до 14 тысяч голосов. Всего посчитали уже почти 5 млн голосов.
Однако, по прогнозам американских СМИ, если Байден проиграет Джорджию, он все равно превысит порог в 270 голосов выборщиков. Джорджия дает 16 голосов в коллегии выборщиков.
Отметим, это именно то решение, которого добивалась команда Дональда Трампа. Они также требуют пересчета голосов в Висконсине.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись выборы главы государства. Согласно данным подсчета голосов, побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на 290 голосов выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов.
- Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Его конкурент на выборах республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и заявил о намерении отстаивать свою позицию в суде.
- В окружении Трампа говорят о том, что глава государства планирует максимально задействовать правовые механизмы, чтобы доказать свою победу на выборах президента США.
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.