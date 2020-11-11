Выборы в США: штат Джорджия вручную пересчитает все голоса​

В штате Джорджия полностью пересчитают голоса / Reuters

В американском штате Джорджия решили пересчитать голоса на выборах президента. Как сообщил секретарь штата Брэд Раффенспергер, перерасчет будут проводить вручную.​

"Поскольку разница так близка, потребуется полный пересчет голосов вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие", - заявил Раффенспергер, передает CNN.

Штат будет сотрудничать с чиновниками округов, чтобы своевременно завершить подсчет голосов на выборах. Крайний срок для подтверждения результатов выборов в Джорджии - 20 ноября.​

Сенатор Джон Кеннеди считает, что выборы в Джорджии являются последним боем за будущие Соединенных Штатов.

​"Невозможно переоценить важность Джорджии. Мы в полной готовности для того, чтобы не допустить движения к социализму", - сказал Кеннеди в комментарии America's Newsroom​.

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По данным CNBC, разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом в этом штате вырос до 14 тысяч голосов. Всего посчитали уже почти 5 млн голосов.​

Однако, по прогнозам американских СМИ, если Байден проиграет Джорджию, он все равно превысит порог в 270 голосов выборщиков.​ Джорджия дает 16 голосов в коллегии выборщиков.

Отметим, это именно то решение, которого добивалась команда Дональда Трампа. Они также требуют пересчета голосов в Висконсине.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись выборы главы государства. Согласно данным подсчета голосов, побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на 290 голосов выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов.

Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Его конкурент на выборах республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и заявил о намерении отстаивать свою позицию в суде.

В окружении Трампа говорят о том, что глава государства планирует максимально задействовать правовые механизмы, чтобы доказать свою победу на выборах президента США.