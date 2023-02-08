"Выдали по ошибке": в России опозорили вдов погибших оккупантов и отобрали скандальные шубы

Некоторые оперативно покинули мероприятие, поэтому о судьбе их подарков информации нет.

Вдовы оккупантов с шубами / скриншот

Акция позора с вручением вдовам оккупантов "трофейных шуб" оказалась постановочным мероприятием.

В Сети получила распространение информация о том, что "подарки" от властей женщин попросили вернуть обратно. Вручение шуб было сделано для постановочной картинки.

После съемки организаторы потребовали "реквизит" вернуть обратно. Одна из участниц событий подтверждает, что точно видела, как три шубы были возвращены женщинами.

Некоторые оперативно покинули мероприятие, поэтому о судьбе их подарков информации нет.

"Лишь ленивый не высмеял "шубу за мужа" от луганских жен убитых мобилизованных. Но, оказалось, это только начало истории. Луганские шубы, как из Москвы привезли, так в Москву отвезли. После съемок видео и фотосессии шубы отобрали назад и увезли "домой". Россия всегда бросит тебя. Всегда. А предатели из Луганска и Донецка – вы вообще как умирали на фронте зря, да и будете зря умирать. Во всех смыслах", — отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко опубликовал скрины соцсетей, где вдовы убитых оккупантов жалуются, что шубы у них забрали.

"Нам пообещали выдать позже другие шубы, так как эти модели оказались низкого качества. Вот звоним им, но никто на звонки не отвечает. Потом ответили и сказали, что шубы выдавали по ошибке. Они были приготовлены для других женщин… Думаю, что это их просто используют для съемки видео и передают из рук в руки", - пишет обиженная участница событий.

Как ранее сообщал Главред, россиянкам, мужья которых были ликвидированы во время участия в войне против Украины, начали выдавать "гробовые" шубы. При этом вдовы оккупантов так радуются этим подаркам, что принимают их с улыбкой и без всякой слезы за своими мертвыми мужьями.

Соответствующие фото вручения "подарков за мертвых мужей" появились в сети.

Напомним, в России родители одного из военнослужащих, которые принимали участие в агрессии против Украины, похоронили чужое тело, выдав его за своего сына. На такой шаг родители военного РФ пошли ради получения денег от государства на похороны.

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