Выяснилась причина крушение сухогруза в Черном море

Причина крушения сухогруза / shipspotting.com

Причиной крушения сухогруза Волго Балт 179 в Черном море с украинским экипажем стала непогода, сообщил временный поверенный в делах Украины в Румынии Паун Роговей в комментарии телеканалу Украина 24.

"Поисковая операция продолжается. Авария случилась где-то между 4 и 6 часами. Действительно, причиной стал сильный шторм. Судно было под флагом Коморских островов. На борту было 13 граждан Украины - членов экипажа", - сказал он.

На место крушения перебросили румынский фрегат Regina Maria, который теперь будет участвовать в операциях по поиску и спасению пропавшего без вести украинца. Такое решение принял начальник штаба Военно-морских сил Румынии контр-адмирал Михай Панайт в четверг, 11 марта.

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По информации Министерства национальной обороны Румынии, на фрегате находится вертолет Puma Naval, оснащенный специальным аварийно-спасательным оборудованием (электрическая лебедка, носилки и спасательная корзина, система плавучести, прожектор, лодка, спасательные жилеты с комплектом выживания, аварийный маяк), а также группа водолазов, готовых к спасательной операции.