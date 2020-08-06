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Мощный взрыв в Бейруте: городу грозит новая опасность

6 августа 2020, 19:42

Жители столицы Ливии могут подвергаться воздействию опасных химических агентов.

Небо над Бейрутом приобрело оранжевый оттенок

4 августа в порту столицы Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, который нанес колосальные убытки городу и забрал жизни более ста человек. Четверть миллиона человек остались без крыши над головой.

Эксперты сообщают, что этот взрыв был самым мощным взрывом за всю историю Бейрута. Об этом пишет РБК-Украина.

Мощность составила 1000-1500 тонн тротилового эквивалента. Как отмечают специалисты из Университета Шеффилда, эта цифра соответствует одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, которую американцы сбросили на Хиросиму. Толчки после взрыва почувствовали даже жители острова Кипр, который находится за 160 км от Ливана.

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Однако жителям Ливана может грозить и новая опасность. Ранним утром в четверг, 6 августа, небо над городом окрасилось в кислотно-оранжевый цвет. Как отмечает редактор издания "Голос Хезболлы" Николас Ноэ, жители Бейрута могут подвергаться воздействию опасных химических агентов.

По данным специалистов, в Бейруте взорвались 2750 тонн селитры. После такого взрыва аммиачной селитры в атмосферу могли попасть токсичные газы, в частности – оксиды азота и аммиака, которые во время дождей могут нанести городу дополнительный ущерб.

Взрыв в Бейруте

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

По информации Минздрава Ливана, в результате мощного взрыва в городе погибло как минимум 135 человек. Около 5 тысяч получили ранения. Кроме того, в городе из-за многочисленных разрушений ввели режим чрезвычайного положения.

Позднее экс-капитан судна Росус Борис Прокошев в интервью СМИ заявлял - Гречишкин сознательно бросил Росус, экипаж судна и груз селитры в порту Бейрута на произвол судьбы - равно как и заказчика груза из африканской страны Мозамбик.

Бейрут взрыв Ливия экология аммиачная селитра
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