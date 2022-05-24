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"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": филиппинский диктатор разругал Путина

24 мая 2022, 12:00

Филиппинский диктатор Родриго Дутерте категорически не согласился с тем, что Путин назвал вторжение в Украину "специальной военной операцией".

Дутерте, Путин
Родриго Дутерте и Владимир Путин / pcoo.gov.ph и ua.depositphotos.com

Скандально известный филиппинский диктатор Родриго Дутерте резко раскритиковал российского диктатора Путина за убийства мирных жителей в Украине. Об этом сообщает британское издание The Independent.

"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков. Мы находимся в двух разных мирах", ‒ пояснил он.

Дутерте категорически не согласился с тем, что Путин назвал вторжение в Украину "специальной военной операцией" и сказал, что это действительно полномасштабная война против "суверенной нации"

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил о том, что президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную военную агрессию против Украины.

"Поскольку в Европе снова бурлит война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - сказал руководитель американских дипломатов.

Блинкен отметил, что во время чествования окончания Второй мировой войны у всех ныне живущих есть священная обязанность перед павшими ‒ "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на защите свободы".

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Автор: Егор Бунин
Владимир Путин Родриго Дутерте
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