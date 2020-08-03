Задержание "зеленых человечков": Россия выдвинула жесткое требование

Россия требует освободить боевиков / Фото cartamz.com

В России обеспокоены задержанием в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера. Москва заявляет, что задержание россиян не соответствует "духу братских союзнических отношений".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России по итогам встречи с послом Беларуси Владимиром Семашко.

Сообщается, что на встрече особое внимание уделили задержанию 33 граждан России. Российская сторона заявила, что их арест был совершен якобы под надуманным предлогом. Кроме того, Москва подчеркивает, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Минска.

"Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - говорится в заявлении.

Задержание наемников РФ в Беларуси

Напомним, боевики ЧВК Вагнера были задержаны в Беларуси 29 июля. Белорусские силовики подозревают их в подготовке мероприятий по дестабилизации политической ситуации накануне президентских выборов.

В Беларуси заявляли, что среди задержанных боевиков есть граждане с украинскими паспортами. В связи с этим были проведены консультации с министерством иностранных дел Украины.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что все 33 задержанных – граждане России, включая лиц с украинским гражданством.