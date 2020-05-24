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В Чехии возобновляют выдачу рабочих виз для украинцев

24 мая 2020, 18:17

Официальная Прага констатирует, что страна нуждается в украинских работниках.

Чехия
Чехия приглашает украинцев на работу / radio.cz

Дипломатические представительства Чехии в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для работников из Украины, которые будут востребованы на рынке труда.

Как информирует пресс-служба МИД Чехии, генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы уже с 22 мая.

На следующей недели начнет работу Посольство Чехии в Киеве, консульский отдел будет готов принимать заявки от желающих уехать на заработки.

В ведомстве констатировали, что в приоритете будут анкеты тех соискателей, которые готовы отправиться в Чехию на сезонные работы. Также могут подавать в ближайшее время заявки работники сферы здравоохранения, социальных служб, ученые, высококвалифицированный персонал – такие заявки будут рассмотрены и одобрены в первую очередь.

Читайте такжеВ Италии стартовала массовая легализация заробитчан"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы", — отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Отмечается, что украинцы, проживающие в Чехии, могут подавать документы на продление временного проживания. Это касается студентов, их родственников и других соискателей.

В МИД акцентировали, что подача документов с помощью визовых центров в Украине пока невозможна, поскольку после карантина они еще не возобновили работу.

Как ранее сообщалось, пандемия коронавируса не является причиной для пересмотра условий безвизового режима с Украиной. Об этом заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине будет приниматься решение об открытии пунктов государственной границы.

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