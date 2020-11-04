Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко

В деле о сбитом Боинге MH17 хотят допросить Авакова и Геращенко / Reuters

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом Олега Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. В связи с публикациями фото и видео с транспортировкой ракетной установки "БУК".

"Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17", - заявил на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.

По словам защиты, министра хотят спросить о том, когда он получил видео и предпринял ли какие-либо действия относительно "БУК".

Кроме того, защита просит допросить целый ряд свидетелей, которые говорили, что видели "БУК", слышали о его перевозке. Также адвокат заявил о допросе ряда журналистов, которые сообщали о катастрофе и установке "БУК".

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