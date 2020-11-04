Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко

По словам защиты, министра хотят спросить о том, когда он получил видео о ракетной установке "БУК".
Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом Олега Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. В связи с публикациями фото и видео с транспортировкой ракетной установки "БУК".
"Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17", - заявил на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.
По словам защиты, министра хотят спросить о том, когда он получил видео и предпринял ли какие-либо действия относительно "БУК".
Кроме того, защита просит допросить целый ряд свидетелей, которые говорили, что видели "БУК", слышали о его перевозке. Также адвокат заявил о допросе ряда журналистов, которые сообщали о катастрофе и установке "БУК".
Дело MH17 – о чем сообщалось ранее:
- Боинг-777 был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР". Погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).
- Позже было установлено, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа объявила, что Бук принадлежал российской армии.
- 27 июня прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые. Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.
- Адвокат-американец Джерри Скиннер, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы родственников людей, погибших в результате сбития малазийского самолета Боинг-777 рейса МН17 над Донбассом, считает, что Российская Федерация сбила борт специально.
- Cоединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по малазийскому Боингу MH17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году.