Заявление Макрона об отправке войск НАТО ухудшило ситуацию для Украины — Politico

Издание предположило, что должен был сказать французский президент, чтобы дать Киеву шанс на борьбу с Путиным.

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Макрону было бы лучше использовать аргументы в пользу того, чтобы Европа увеличила военные поставки / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения войск союзников в Украину "разоблачило раскол и разногласия" на Западе и "вызвало панику" относительно военной ситуации в Украине.

Как пишет издание Politico, слова Макрона были восприняты критикой.

Журналисты напомнили, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные правительства согласились, что "на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, посланных туда из европейских государств или стран НАТО". Тем временем его заместитель Роберт Хабек добавил, что вместо этого Франции следует сосредоточиться на наращивании поставок оружия в Украину.

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По мнению французских чиновников, комментарии Макрона имели цель активизировать западные державы и разжечь дебаты о том, что необходимо, чтобы предотвратить победу России. По словам сотрудника Елисейского дворца, они также предназначались для того, чтобы "послать россиянам сильный стратегический сигнал: "Не делайте ничего глупого".

"Но если высказывания французского лидера были призваны послать твердое предупреждение Кремлю, то они потерпели полную неудачу – на самом деле результат был полностью противоположным. К восторгу Кремля, комментарии Макрона обнажили расколы и разногласия на Западе, демонстриуя панику по поводу военной ситуации в Украине", - говорится в статье.

Журналисты отмечают также, что российские официальные лица бросились иронизировать над Макроном. В частности, бывший президент и нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял его за "словесную несдержанность", а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "громкие заявления" французского лидера "привели в ужас жителей его страны и лидеров ряда европейских государств". В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин получил прекрасную пропагандистскую возможность снова заявить, что Запад "хочет уничтожить Россию".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Politico также цитирует опрос, проведенный в двенадцати странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям. Его результаты свидетельствуют о заметном изменении общественных настроений.

"Учитывая неутешительное контрнаступление и перспективу возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, что усиливает растущий пессимизм, только 10 процентов опрошенных заявили, что верят, что Украина может победить Россию, а 20 процентов предсказали победу России", - напоминают журналисты.

Только 31 процент респондентов заявили, что они предпочитают, чтобы Европа поддерживала Украину до тех пор, пока она не вернет оккупированные территории, тогда как 41 процент выступал за то, чтобы Европа подталкивала Украину к переговорам о мирном соглашении с Россией.

"Наш опрос показывает, что граждане Европы не в особо героическом настроении. После вывода войск США лишь меньшинство европейцев (в среднем всего 20 процентов, от 7 процентов в Греции до 43 процентов в Швеции) хотели бы, чтобы Европа увеличила свою поддержку Украины", — говорится в статье.

Издание также пишет о том, что Украина находится в тяжелом положении. Из-за нехватки живой силы и боеприпасов ВСУ не смогут провести серьезное контрнаступление в 2024 году. Кроме того, без западной ПВО и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону.

"Таким образом, Макрону было бы лучше использовать аргументы в пользу того, чтобы Европа увеличила военные поставки, чтобы гарантировать, что Путин не победит, а Украина получит то, что ей нужно", - говорится в статье.

Что сказал Макрон об отправка войск союзников в Украину

После завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать".

Позже он назвал свое заявление о потенциальном вводе сухопутных войск в Украину "хорошо обдуманным" и "взвешенным".

"Это достаточно серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено", - сказал Макрон.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона. Она заявила, что лидеры западных стран не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину.

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