УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Заявление Макрона об отправке войск НАТО ухудшило ситуацию для Украины — Politico

Анна Ярославская
1 марта 2024, 11:36
Издание предположило, что должен был сказать французский президент, чтобы дать Киеву шанс на борьбу с Путиным.
Еммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрону было бы лучше использовать аргументы в пользу того, чтобы Европа увеличила военные поставки / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения войск союзников в Украину "разоблачило раскол и разногласия" на Западе и "вызвало панику" относительно военной ситуации в Украине.

Как пишет издание Politico, слова Макрона были восприняты критикой.

Журналисты напомнили, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные правительства согласились, что "на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, посланных туда из европейских государств или стран НАТО". Тем временем его заместитель Роберт Хабек добавил, что вместо этого Франции следует сосредоточиться на наращивании поставок оружия в Украину.

видео дня

По мнению французских чиновников, комментарии Макрона имели цель активизировать западные державы и разжечь дебаты о том, что необходимо, чтобы предотвратить победу России. По словам сотрудника Елисейского дворца, они также предназначались для того, чтобы "послать россиянам сильный стратегический сигнал: "Не делайте ничего глупого".

"Но если высказывания французского лидера были призваны послать твердое предупреждение Кремлю, то они потерпели полную неудачу – на самом деле результат был полностью противоположным. К восторгу Кремля, комментарии Макрона обнажили расколы и разногласия на Западе, демонстриуя панику по поводу военной ситуации в Украине", - говорится в статье.

Журналисты отмечают также, что российские официальные лица бросились иронизировать над Макроном. В частности, бывший президент и нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял его за "словесную несдержанность", а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "громкие заявления" французского лидера "привели в ужас жителей его страны и лидеров ряда европейских государств". В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин получил прекрасную пропагандистскую возможность снова заявить, что Запад "хочет уничтожить Россию".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Politico также цитирует опрос, проведенный в двенадцати странах ЕС по заказу Европейского совета по международным отношениям. Его результаты свидетельствуют о заметном изменении общественных настроений.

"Учитывая неутешительное контрнаступление и перспективу возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, что усиливает растущий пессимизм, только 10 процентов опрошенных заявили, что верят, что Украина может победить Россию, а 20 процентов предсказали победу России", - напоминают журналисты.

Только 31 процент респондентов заявили, что они предпочитают, чтобы Европа поддерживала Украину до тех пор, пока она не вернет оккупированные территории, тогда как 41 процент выступал за то, чтобы Европа подталкивала Украину к переговорам о мирном соглашении с Россией.

"Наш опрос показывает, что граждане Европы не в особо героическом настроении. После вывода войск США лишь меньшинство европейцев (в среднем всего 20 процентов, от 7 процентов в Греции до 43 процентов в Швеции) хотели бы, чтобы Европа увеличила свою поддержку Украины", — говорится в статье.

Издание также пишет о том, что Украина находится в тяжелом положении. Из-за нехватки живой силы и боеприпасов ВСУ не смогут провести серьезное контрнаступление в 2024 году. Кроме того, без западной ПВО и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону.

"Таким образом, Макрону было бы лучше использовать аргументы в пользу того, чтобы Европа увеличила военные поставки, чтобы гарантировать, что Путин не победит, а Украина получит то, что ей нужно", - говорится в статье.

Что сказал Макрон об отправка войск союзников в Украину

После завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать".

Позже он назвал свое заявление о потенциальном вводе сухопутных войск в Украину "хорошо обдуманным" и "взвешенным".

"Это достаточно серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено", - сказал Макрон.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона. Она заявила, что лидеры западных стран не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Эммануэль Макрон новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

11:52 Украина
Последний аргумент Путина, или Как диктатор хочет взять НАТО "на слабо"

Последний аргумент Путина, или Как диктатор хочет взять НАТО "на слабо"

11:37 Мнения
Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела "погибших пленных ВСУ"

Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела "погибших пленных ВСУ"

10:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло 6142

Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло

Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом ядеркой и ракетами по Западу 5660

Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по Западу

Уже идут бои в черте села : РФ захватывает два населенных пунка на Донбассе 4721

"Уже идут бои в черте села": РФ захватывает два населенных пунка на Донбассе

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу 3652

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

Последние новости

12:11

Влад Росс раскрыл, что необходимо сделать в марте для привлечения успеха

12:05

Ад на Мисс Европа: украинка рассказала, как над ней издевались организаторы и участницы России и БеларусиВидео

11:52

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

11:38

Китайский гороскоп на 2 марта: Кролику - критика, Обезьяне - обаяние

11:37

Последний аргумент Путина, или Как диктатор хочет взять НАТО "на слабо"мнение

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
11:36

Заявление Макрона об отправке войск НАТО ухудшило ситуацию для Украины — Politico

10:59

Падение Ил-76: в России хотят передать Украине тела "погибших пленных ВСУ"

10:57

За 21 месяц плена потерял 40 кг: пронзительный рассказ бойца ГПСУ взволновал СетьВидео

10:55

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Реклама
10:39

"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024Видео

10:39

В Украине обеспокоены новым наступлением РФ: в ISW оценили угрозы на фронте

10:16

Выжидала Россию: инсайдер рассказал, что пообещали предательнице-танцовщице Денисовой

10:01

"Дети страдают": Анна Саливанчук призналась о разводе с мужем-нардепом

09:59

Польша взвинтила поставки продукции из РФ на фоне блокады границы с Украиной – УПФотоВидео

09:46

Когда Рада примет новый закон о мобилизации: нардеп назвал сроки

09:26

Погода в марте: синоптики рассказали, где будет теплее всего в Украине

09:12

Заявление Макрона - сигнал для РФ: как страны НАТО реагируют на российскую угрозумнение

09:10

"Бавовна" в Дзержинске: дроны могли атаковать завод, производящий взрывчатку - СМИВидео

08:52

"Хочет полную капитуляцию Украины": в ISW раскрыли планы Путина о ядерной войне

08:30

Гороскоп на март-2024 от Влада Росса: в каких делах будет фартить в начале весныЭксклюзив

Реклама
08:21

"Второй фронт": эксперт раскрыл, на какую страну и какими силами РФ готовит нападениеВидео

07:57

Ночью на Полтавщине произошло землетрясение: что известно

07:35

Как много букв M среди N: только гений разгадает загадку за 3 секунды

07:24

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

06:50

Франция передаст ВСУ сотню дронов Delair: когда их отправят в Украину

06:35

Как правильно говорить – "резинка" или "гумка" для волос: языковед удивил ответомВидео

06:10

Почему в НАТО боятся РФ и изо всех сил избегают прямого столкновениямнение

05:30

"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в УкраинеВидео

05:00

Как узнать характер по форме ногтей: маникюр расскажет все о человеке

04:37

Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

04:15

Девушка Брэда Питта показала публично подарок от актера

03:45

Армия РФ имеет 2 слабых места: эксперт сказал, какие проблемы тормозят оккупантовВидео

03:15

Екатерина Тышкевич поделилась очаровательными фото с мужем

02:47

Засор исчезнет за 5 минут без использования вантуза: сантехник раскрыл секрет

02:24

Для чего нужен режим полета в телефоне: особенности, о которых знают единицы

02:12

Особенно жестяные: почему нельзя ставить открытые банки в холодильник

01:39

"Эйфория сильно навредила": Бадрак оценил риск нового наступления РФ на Харьков

00:38

Гарик Кричевский показал редкое фото 20-летнего сына-красавчика

29 февраля, четверг
23:33

"Разозлила" критика: Шольц назвал новую причину, по которой Украина не получит Taurus

23:11

В США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона

Реклама
23:03

Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание о нарцистической матери

22:54

"Симпатичная девушка - не мешало бы побрить": в Сети появилось свежее фото Винника

22:50

В России собрались "хоронить" Леонида Агутина

22:41

Остин считает вероятной войну НАТО с Россией: появилась реакция Москвы

22:33

Принял последний бой: на Тендровской косе погиб 21-летний спецназовец

22:28

"Люди не хотят идти в ТЦК": военный назвал более эффективную альтернативу мобилизации

22:27

Взрослая дочь Уилла Смита похвасталась шикарной фигурой

21:46

"Смотришь и тошнит": Андрей Бедняков раскрыл правду про Регину Тодоренко

21:41

Наступление РФ на Киев: в КГВА высказались о готовности города "встречать" россиян

21:21

В Украине взлетает в цене популярный овощ: что будет с ценой дальше

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять