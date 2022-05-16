Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"

"Власти ЛНР" только разводят руками.
Протесты, которые жены мобилизованных в "ЛНР" устраивали перед военкоматами, ничего не дали. Женщины требовали встречи с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником уже возле "военной прокуратуры".
По пути они встретили "главу МИД ЛНР" Владислава Дейнего, и высказали все ему.
Женщины заявили, что мужей используют, как пушечное мясо, и потребовали вернуть их домой.
"Ваше правительство послало их на убой!","Спасите, это же ваши люди!", - говорили протестующие, но Дейнего просто развел руками.
Напомним, ранее женщины приходили с пикетами к военкоматам. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия.
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Автор: Сергей Коломиец