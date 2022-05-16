Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру / скриншот с видео

Протесты, которые жены мобилизованных в "‎ЛНР" устраивали перед военкоматами, ничего не дали. Женщины требовали встречи с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником уже возле "военной прокуратуры".

По пути они встретили "главу МИД ‎ЛНР" Владислава Дейнего, и высказали все ему.

Женщины заявили, что мужей используют, как пушечное мясо, и потребовали вернуть их домой.

"Ваше правительство послало их на убой!"‎,"Спасите, это же ваши люди!", - говорили протестующие, но Дейнего просто развел руками.

Напомним, ранее женщины приходили с пикетами к военкоматам. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия.

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