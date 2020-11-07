"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза

Политик признался, что находится под санкциями четверть века.
Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - заявил Лукашенко, сообщает БелТА.
Санкции против Лукашенко - о чем шла речь ранее:
- Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.\
Автор: Екатерина Трохимчук