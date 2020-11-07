"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза

Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза / УНИАН

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - заявил Лукашенко, сообщает БелТА.

Санкции против Лукашенко - о чем шла речь ранее: