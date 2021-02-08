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Журналист раскрыл сценарий, при котором США войдут в союз с Россией против Китая

8 февраля 2021, 04:59
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Если Китай получит контроль над Россией, Запад столкнется с колоссальными сложностями в противостоянии коммунистической угрозе в XXI веке, считает Иван Яковина.

кремль санкции
США стремятся сменить власть в России, чтобы сделать Москву союзником в борьбе с угрозой Китая - журналист / GettyImages

В ближайшие годы США будут серьезно противостоять угрозе глобального лидерства Китая. Именно от исхода этой битвы зависит будущее мирового порядка. С целью усиления своей позиции в борьбе против Пекина Вашингтон пытается добиться смены власти в России. Американцы надеются, что новая российская демократическая власть будет работать с Западом, а не отдаст страну на откуп КНР, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его словам, США воспринимает именно Китай, а не Россию, в качестве своего главного врага. Американская дипломатия будет пытаться всеми силами нивелировать потенциальное мировое господство Пекина.

"По сути дела, сейчас решается, каким буде мир в XXI веке – американским и демократическим или китайским и авторитарным. В отличие от российской угрозы, которую можно назвать тактической, исходящая опасность от Китая намного серьезнее, стратегическая. Чтобы ее купировать, американцам придется много времени уделять дипломатии", - считает Яковина.Читайте такжеПосле разрушения демократии в США весь мир ляжет под Китай

Как полагает журналист, в контексте противостояния с Китаем Вашингтон ставит перед собой задачу смены власти в России. США заинтересованы в том, чтобы в российском государстве была установлено демократической правление с прицелом на сотрудничество с Западом.

"Американцы надеются, что демократическая власть в Москве будет сотрудничать с Западом, а не полностью ляжет под Китай, как это сейчас делает Путин", - отметил он.

Напоследок журналист добавил, что если КНР сможет полностью взять под контроль Россию, то западному миру придется приложить огромные усилия, чтобы добиться победы над влиянием Пекина.

"Если Китай получит полный контроль над Россией, а сейчас все к этому идет, то Западу будет очень сложно справиться с коммунистической угрозой в XXI веке. Поэтому Вашингтону не все равно, как там дела у Навального. В лице оппозиционера американцы хотят получить союзника в противодействии глобальному авторитаризму", - подчеркнул Иван Яковина.Читайте такжеЧего ждать Украине от Европы, США и Китая в 2021 году

Противостояние США и Китая

  • Директор национальной разведки США Джон Ратклифф заявлял, что Россия представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Америки. Однако самым опасным государством для Штатов является именно Китай, так как КНР занимает лидирующие позиции и реально устанавливает правила игры на мировом рынке.
  • Журналисты The New York Times отмечали, что если ранее Джо Байден поддерживал связи с Китаем, то теперь он решительно настроен на противостояние с Поднебесной. Конфликт Пекина и Вашингтона может стать неизбежным.

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