Что было бы с Собчак и Явлинским в настоящей демократической стране? Их бы просто не было

Они будут винить во всем Навального с его бойкотом. Но это слабая отговорка.

Алексей Навальный и Ксения Собчак на дебатах после выборов. Кадр из видео.

Особенно умиляет в этом видео , что Ксения Собчак пытается разыграть сценку "милость к побежденному" - эдак свысока протягивает Навальному руку дружбы. Навальный сейчас и впрямь в плохом положении. Но чего же добилась Собчак?

Вообще-то она набрала 1.6% голосов. ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА. Несмотря на все свое присутствие на ТВ, театральные рыдания и скандалы. Это 1.2 млн. голосов. В одном только инстаграмме у нее 5.6 млн. подписчиков. Она не сумела толком мобилизовать даже свой собственный инстаграмм, не говоря уже о чем-то еще. В пять раз больше набрал старик Жириновский. А все реальное "протестное голосование", которое пыталась стянуть на себя "кандидат против всех", ушло к Грудинину. То есть напрочь лишенный харизмы усатый колхозник-сталинист показался публике более заслуживающей внимания опцией.

Что было бы с таким 1.5% кандидатом в настоящей демократической стране? Его бы уже просто не было. Вот был кандидат, а стал "сбитый летчик", "хромая утка", не помним такого вообще. Начальники штабов постарались бы вымарать эту строчку из своих резюме. Но в России все иначе: Ксюша-полтора-процента ходит гоголем, в предвкушении того, что ей отвалят денег на новую "либеральную партию". Потому что политический отбор в автократии сугубо обратный, отрицательный. Награждают не самых успешных, а наоборот. "Чем хуже - тем лучше". Поэтому же 30 лет подряд может избираться и профессиональный лузер Явлинский. Такова логика "выборов" в автократии. Набрал мало? Обязательно пойдет еще!

У полуторапроцентной Собчак, вместе с однопроцентным Явлинским, получилось около трех процентов. Они сейчас, конечно, будут винить во всем Навального с его бойкотом. Но это слабая отговорка - если бы вам доверяли хоть на грош, то пошли бы за вас голосовать. Эти три процента - уровень доверия общества к вашему "системному либерализму". Оно и правильно. Потому что либерализм нам нужен, а вот системный - нет.

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист