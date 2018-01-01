"Чтобы дети гордились". Как наемники "Вагнера" погибли за чужое бабло

Путинская авантюра в Сирии пришла к логическому и опасному рубежу: боестолкновению с войсками НАТО. И можно сколько угодно валять дурака и повторять мантру про "я не я, и лошадь не моя", но это никого не обманет, разумеется.

Наемники из ЧВК «Вагнер» положили жизнь за бабло кооператива уголовников

Убитые и раненые в Сирии наемники - граждане России и финансируются из российского бюджета. Фигура формального спонсора ЧВК "Вагнер", кремлевского "повара" – фигура, разумеется, подставная: и все его миллиарды - перекачка казенного бабла в частные дружеские руки, и сам он давно, как верный пес, в открытую служит Путину...

Это были россияне, а что они бегали по Сирии без опознавательных знаков, - так у нас и олимпийцы теперь бегают без опознавательных знаков…

"Вороватый президент – вороватая страна" - скажу я, чуть переиначив предвыборный слоган.

За что же положили жизни наемники из ЧВК "Вагнер"?

Ответ известен с первой чеченской войны, во время которой федеральные генералы, не отвлекаясь на забитые трупами рефрижераторы, не забывали договариваться с полевыми командирами о неприкосновенности нефтепроводов…

Бойцы ЧВК "Вагнер" погибли - за чужое бабло.

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Как рассказал "Коммерсанту" сослуживец погибших, они должны были взять штурмом завод по переработке нефти, находящийся под контролем курдского ополчения… Вот и весь бином Ньютона.

Главным бенефициаром сирийского нефтяного передела, как неоднократно писали СМИ, стал тот самый кремлевский повар, друг Путина, с недавних пор миллиардер. Его состояние за время этой войны увеличилось очень существенно, бойцам же "повар" платил тыщ по тридцать-сорок в месяц, причем рублей.

Даже гуманитарию понятно, что с доходностью у такого бизнеса все в порядке, так что Евгения Викторовича можно поздравить.

Бойцы эти теперь лежат, кто в клочки разорванные, безымянно, кто по госпиталям Минобороны в Москве и Петербурге.

А вдова погибшего Станислава Матвеева (из города Асбест Свердловской области) ждет, чтобы ей хотя бы отдали тело мужа, похоронить. Но из Минобороны все как-то не звонят за генетическими образцами…

Никакой денежной компенсации за гибель мужа женщине, разумеется, не полагается, и она теперь хочет только (цитирую сайт "Настоящее время") "чтобы правительство как-то отомстило, чтобы пацанам память какая-то, чтобы женам не было обидно за своих мужей, чтобы дети гордились".

Кому должно мстить за погибших правительство, - вопрос, признаться, неясный.

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Наверное, для начала - Украине, потому что Станислав Матвеев со товарищи успел повоевать и на Донбассе… Он вернулся оттуда не так давно и занялся было ремонтом квартир, но человеку, подсаженному на вольницу и насилие, трудно вернуться в мирную жизнь, и Матвеев подписался на Сирию…

Правительство тут, действительно, не причем, если не считать массового растления граждан, произведенного им с помощью центрального телевидения. Растления, которое продолжается по нарастающей.

Вопрос о "памяти пацанам" тоже скользкий – имена наемников редко украшают памятные стелы. А чтобы дети гордились, надо, чтобы отец пал в боях за Родину, а не за бабло кооператива уголовников.

Виктор Шендерович, российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий