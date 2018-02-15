Маска Путина

Частные военные компании для того и придуманы в Москве, чтобы высшее российское руководство - политическое и военное - не было ответственным за авантюры своих подчиненных.

Сообщение о массовой гибели российских "наемников" в Сирии сделали частную военную компанию "Вагнер" одной из главных тем мировых новостей. Считается, что большая часть погибших - наемники именно этой компании, бывшие российские военнослужащие или просто "добровольцы".

Но воспринимать таким образом солдат "Вагнера" ​​- попадать в очередную ловушку Кремля.

Частные военные компании для того и придуманы в Москве, чтобы высшее российское руководство - политическое и военное - не было ответственным за авантюры своих подчиненных. На самом деле эти компании - обычные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. Так, военнослужащие, которые там находятся, могут быть предварительно уволены из рядов "настоящих" Вооруженных Сил. Ну так и разведчикам-нелегалам создают разнообразные легенды.

Вы же не будете воспринимать какого-то скромного банковского клерка или не очень скромного депутата, украинского или западного, как клерка или депутата, если на самом деле он - полковник Службы внешней разведки России? Даже, если по документам он с этой службы уволен или никогда в ней не служил? Таких клерков и депутатов, я думаю, в мире не меньше, чем солдат "Вагнера".

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В августе прошлого года петербургская интернет-газета "Фонтанка" опубликовала фотографию, на которой президент России Владимир Путин позирует рядом с представителями компании "Вагнер". В том числе и с самим "Вагнером" - подполковником запаса Дмитрием Уткиным. И с соратниками "Вагнера" ​​- у них тоже колоритные позывные и тоже вся грудь в орденах.

Так, на фотографии - герои России и четырехкратные кавалеры ордена "Мужества". Это - высшие боевые награды России. И за участие в частных операциях их не дают.

О деятельности "Вагнера" журналисты говорили не только в связи с Сирией. Утверждалось, что бойцы были активными участниками оккупации Крыма, а затем переместились на Донбасс. Сейчас это находит подтверждение в высказываниях родственников и друзей убитых в Сирии "наемников". Практически все они прошли через войну с Украиной, а затем были направлены на Ближний Восток. Разумеется, за интерпретацией родственников - сами поехали.

И в этом - суть российской выдумки. Солдаты частных военных компаний никуда не ездят сами. Они выполняют приказы российского командования.

Но при этом именно командование никакой ответственности за выполнение этих приказов не несет. Поэтому и договориться с ним совершенно невозможно.

Проще говоря, можно договариваться с Владимиром Путиным об урегулировании на Донбассе. Можно даже получить у него согласие на замену "шахтеров-ополченцев" какими-то миротворцами. Как Путин может отдавать приказы "ополченцам", тоже неясно - но давайте предположим, что он использует свое влияние на "руководство народных республик", как это было при достижении договоренностей в Минске.

Однако приказов частным компаниям Путин не отдает. "Ополченцы" пойдут и сдадут оружие - а "Вагнер" останется. И будет по-прежнему контролировать оккупированные территории не хуже регулярной армии. Потому что "Вагнер" - это и есть регулярная армия, только еще и подготовлена ​​для диверсий и террора.

Потому что под маской "Вагнера" ​​прячется Путин.

Виталий Портников, журналист для Espreso.tv