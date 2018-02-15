Маска Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

15 февраля 2018, 13:44

"Вагнер" - это и есть регулярная армия, только еще и подготовлена ​​для диверсий и террора.

Под маской "Вагнера" ​​прячется Путин

Частные военные компании для того и придуманы в Москве, чтобы высшее российское руководство - политическое и военное - не было ответственным за авантюры своих подчиненных.

Сообщение о массовой гибели российских "наемников" в Сирии  сделали частную военную компанию "Вагнер" одной из главных тем мировых новостей. Считается, что большая часть погибших - наемники именно этой компании, бывшие российские военнослужащие или просто "добровольцы".

Но воспринимать таким образом солдат "Вагнера" ​​- попадать в очередную ловушку Кремля.

Частные военные компании для того и придуманы в Москве, чтобы высшее российское руководство - политическое и военное - не было ответственным за авантюры своих подчиненных. На самом деле эти компании - обычные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. Так, военнослужащие, которые там находятся, могут быть предварительно уволены из рядов "настоящих" Вооруженных Сил. Ну так и разведчикам-нелегалам создают разнообразные легенды.

Вы же не будете воспринимать какого-то скромного банковского клерка или не очень скромного депутата, украинского или западного, как клерка или депутата, если на самом деле он - полковник Службы внешней разведки России? Даже, если по документам он с этой службы уволен или никогда в ней не служил? Таких клерков и депутатов, я думаю, в мире не меньше, чем солдат "Вагнера".

Читайте также: The Daily Beast: Гибель российских наемников – только прелюдия к дальнейшим событиям

В августе прошлого года петербургская интернет-газета "Фонтанка" опубликовала фотографию, на которой президент России Владимир Путин позирует рядом с представителями компании "Вагнер". В том числе и с самим "Вагнером" - подполковником запаса Дмитрием Уткиным. И с соратниками "Вагнера" ​​- у них тоже колоритные позывные и тоже вся грудь в орденах.

Так, на фотографии - герои России и четырехкратные кавалеры ордена "Мужества". Это - высшие боевые награды России. И за участие в частных операциях их не дают.

О деятельности "Вагнера" журналисты говорили не только в связи с Сирией. Утверждалось, что бойцы были активными участниками оккупации Крыма, а затем переместились на Донбасс. Сейчас это находит подтверждение в высказываниях родственников и друзей убитых в Сирии "наемников". Практически все они прошли через войну с Украиной, а затем были направлены на Ближний Восток. Разумеется, за интерпретацией родственников - сами поехали.

И в этом - суть российской выдумки. Солдаты частных военных компаний никуда не ездят сами. Они выполняют приказы российского командования.

Но при этом именно командование никакой ответственности за выполнение этих приказов не несет. Поэтому и договориться с ним совершенно невозможно.

Проще говоря, можно договариваться с Владимиром Путиным об урегулировании на Донбассе. Можно даже получить у него согласие на замену "шахтеров-ополченцев" какими-то миротворцами. Как Путин может отдавать приказы "ополченцам", тоже неясно - но давайте предположим, что он использует свое влияние на "руководство народных республик", как это было при достижении договоренностей в Минске.

Однако приказов частным компаниям Путин не отдает. "Ополченцы" пойдут и сдадут оружие - а "Вагнер" останется. И будет по-прежнему контролировать оккупированные территории не хуже регулярной армии. Потому что "Вагнер" - это и есть регулярная армия, только еще и подготовлена ​​для диверсий и террора.

Потому что под маской "Вагнера" ​​прячется Путин.

Виталий Портников, журналист для Espreso.tv

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Виталий Портников Сирия Вагнер Владимир Путин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять