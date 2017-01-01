Фейковый госпереворот или борьба за власть

Порошенко уже не раз пытался избавиться или "обменять" Авакова, но все его попытки пока заканчивались неудачей.

На вершине нынешней власти сформировались два центра силы, денег и влияния во главе с Аваковым и Порошенко УНИАН Порошенко в Давосе отчаянно искал встречи с президентом США Трампом в Украине, впервые в истории, "раскрыта" попытка государственного переворота, вдохновителем которого оказался бывший директор "Укрспирта" некий Лабутин.

"Заговорщики", прежде всего, якобы, хотели устранить министра МВД Авакова. Так спокойно и буднично, в начале 2018 года, в украинскую политику входит тема госпереворота, как способа решения многочисленных проблем внутри власти, как альтернатива Майдану и массовым акциям протеста. Но наша власть еще не понимает, какой страшный "тезис-вирус" они запустили в массовое сознание и элитные разборки.

Но в случае с угрозой физического устранения, именно, Авакова тут чувствуется какая-то игра. Самое простое, что приходит на ум- это попытка Авакова, таким образом, поднять себе престиж. Помните, что уже год, как лучший и оригинальный советник Авакова постоянно рассказывает о том, как жестокие харьковские мафиози хотят его убить из-за его бескомпромиссной борьбы с коррупцией. А серьезной реакции встревоженной общественности на эти угрозы благосостоянию и работе советника Авакова так и нет.

Сейчас все по-серьезному.

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Ведь на самой вершине нынешней власти сформировались два центра силы, денег и влияния. Возглавляют их президент Порошенко и министр МВД Аваков. Классическая латиноамериканская ситуация, о которой хорошо знают и в Вашингтоне, и в Москве.

Порошенко уже не раз пытался избавиться или "обменять" Авакова, но все его попытки пока заканчивались неудачей. Он много сил потратил для того, чтобы одновременно стравить и убрать обоих "заклятых друзей" - Авакова и Саакашвили. Провластные СМИ долго смаковали безобразную сцену личного конфликта между Аваковым и Саакашвили на заседании Нацсовета по реформам под руководством Порошенко. Так он настаивал на том, чтобы министр МВД, любой ценой, арестовал бы Саакашвили. А после этого можно было избавляться и от самого Авакова. Но ничего не получилось.

Скандал с советницей министра Авакова порохоботам также не удалось развить. В любом случае, до начала избирательной кампании, президенту Порошенко, что-то надо делать с Аваковым. Но трудность в том, что "проблема Авакова" не имеет политического решения. Он входит в ядро Народного фронта, который отчаянно борется с угрозой исчезновения. Можно, правда, предложить ему сотни миллионов долларов за уход со своего поста. Но Аваков прекрасно понимает, что как только он потеряет власть Порошенко ту же его "раскулачит" и сделает виновным за провал борьбы с коррупцией.

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И вот неожиданно появилась информация и слухи о попытке заговора против Авакова третьих лиц, например, "короля спирта" Лабутина у которого есть мотив, но нет сил и умения совершать госпереворот. Тем более, начиная с физического устранения министра МВД Авакова.

Получается, что в случае успешного устранения министра МВД Авакова, выигрывает кто-то другой, но не Лабутин, которого бы быстро поймали, которого уже "вели" и мониторили каждый его шаг. Объективно, в случае "удачи" Лабутина, в устранении Авакова, прежде всего, выигрывал бы президент Порошенко. Он "терял" единственного реального могущественного конкурента внутри власти.

После "устранения" Авакова, политическое падение НФ во главе с Яценюком было бы делом времени и техники. А, на следующем этапе, Генпрокуратура начала бы серию громких разоблачений, погрязших в коррупции бывших друзей Авакова и всего НФ (дело Мартыненко и Кабмина времен Яценюка и т. д). Так, молодой Антикоррупционный суд получил бы своих первых "вип-клиентов", президент Порошенко доказал бы свою принципиальность в борьбе с коррупцией, а партия власти в Верховной раде приобрела бы новых депутатов из бывшей фракции НФ. "Выжил" бы только один Турчинов, но не Парубий. На этом фоне президенту Порошенко можно было бы начинать свою вторую успешную, президентскую избирательную кампанию.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"