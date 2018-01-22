Петр Алексеевич, справедливость уже на подходе

А вот мне интересно, какой процент из тех, кто сейчас яростно оправдывает мальдивский вояж президента Порошенко, делает это искренне, натурально считая, что богатый человек с безразмерной декларацией "за свои" может расслабиться когда угодно где угодно? Да и вообще, делать, что угодно, да хоть поддерживать свою жену на культурный фонд Украины? Которая на ниве культуры отметилась разве что ведением телепрограммы по фитнесу…

Полагаю, что непроходимо тупых, как и столь же наивных, процентов десять, не больше. Остальные все прекрасно понимают. Просто кому-то нужны деньги. Кого-то обязывает место работы. Кто-то надеется выслуживанием работу получить…

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И подавляющее большинство так называемых "порохоботов" все прекрасно понимает. И не про якобы главнокомандующего, которому негоже во время войны покидать страну. Ведь для Петра Алексеевича войны нет, а есть суперудачный расклад, на который можно списать любое мародерство и беззаконие.

А про то, что президенту Украины нельзя отдыхать в любой стране мира, кроме Украины, потому что это непатриотично, блин!. Хоть в мирное, хоть в военное время!

И что президенту Украины недопустимо хранить свои сбережения в любой валюте, кроме гривны, потому что это демонстрирует его недоверие к национальной валюте.

Что президенту Украины отвратительно кичится личным богатством, даже если оно вдруг и праведное, в стране, где пенсия ниже уровня выживаемости.

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А еще я верю в справедливость. В высшую справедливость.

То есть, в то, что либо этой власти под давлением общества и Запада придется уйти условно по-хорошему. Либо она таки доведет народ до кровавого бунта.

И тогда отчаявшиеся озверевшие люди начнут вытаскивать наших проворовавшихся властителей из комфортабельных кабинетов, роскошных вилл, люксовых авто. И не только властителей, но и тех, кто пособничал, кто цинично защищал неправедное пусть всего лишь постами в Сети, и творить на ними и их родными жестокое непотребство. И при этом обязательно приговаривать: "Молчите, не сопротивляйтесь, не возмущайтесь, а то Путин нападет"...

Александр Кочетков, аналитик, политолог