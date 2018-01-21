Президент под колпаком

Петр Олещук
политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко
21 января 2018, 09:30

Мальдивский скандал - завуалированная, но очень четкая и недвусмысленная угроза.

Кто-то посылает Порошенко четкий сигнал

Куча сторонников президента Порошенко бросились "отмазывать" его от "мальдивской" истории. И, по классике пропаганды, обвинили всех оппонентов в "коммунизме" и "зависти".

Ок. А теперь представим себе, что где-то в теплых и недешевых краях засветился кто-то из "врагов". Тимошенко, к примеру, Саакашвили тот же. Сколько бы эти самые люди написали бы гневных и пафосных слов о "нищий народ" и все такое.

А если бы, не дай бог, на Мальдивах был замечен Садовый, то как минимум месяц они бы шутили о том, как кто-то скрывается целых Мальдивах от "вони мусора". Ну серьезно. Все же это понимают.

Еще один момент. Когда ты перегибаешь с военным пафосом в виде камуфляжа и воинственных заявлений, не надо удивляться, когда этим пафосом "придавливает" тебя, когда ты меняешь камуфляж на плавки. Где-то на райском острове.

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Интересно, что Путин второй раз за небольшой промежуток времени выступил на "защиту" нашего президента. Сначала он ему сочувствовал за хлопоты от "грузинского гастролера". Теперь защищает его от нападок СМИ за отдых.

Самое смешное, что до недавнего времени в окружении Порошенко очень любили проявлять врагов на основе того, что "кто-то сказал что-то, похожее на слова Путина". А видео Путина и Тимошенко даже использовали в новогоднем поздравлении.

С последнего скандала один вывод - президент Украины "под колпаком". "Кто-то" знает обо всех его финансовых секретах. А также точно знает обо всех его перемещениях.

По сути, это очень завуалированная угроза. Но очень четкая и недвусмысленная.

А нам лишь остается гадать, к чему именно его подобным образом заставляют? К антикоррупционному суду, к имплементации Минска? В любом случае, это станет очевидно довольно скоро.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

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Порошенко Петр Олещук отдых на Мальдивах
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