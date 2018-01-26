В Давосе встреча Порошенко и Тиллерсона длилась час, стали известны подробности

В пятницу, 26 января, в Давосе президент Украины Петр Порошенко встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры длились более час.

Собеседники говорили о войне на Донбассе и миротворцах, аннексии Крыма, агрессии России, санкциях Запада против РФ, а также оборонной помощи США для Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

О совместной координации действий в вопросах безопасности

"Мы договорились о совместной координации действий в вопросах безопасности. Я поблагодарил госсекретаря США за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились об определенных этапах этого сотрудничества", — подчеркнул президент.

О миротворцах и освобождении заложников и политзаключенных

"Мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, наших других партнеров по Совету безопасности ООН", — отметил Порошенко после встречи с Тиллерсоном.

Президент отметил, что эти вопросы также обговаривал во время переговоров с голландскими, польскими коллегами на форуме в Давосе.

"По моему глубокому убеждению, в качестве первого шага, очень важно если это будет стандартная миротворческая миссия Совета безопасности ООН и я не теряю оптимизма относительно того, что это может состояться в 2018 году. Я, как президент Украины, и по моему поручению украинские дипломаты будут прилагать к этому максимум усилий", — заверил Порошенко.

Президент напомнил, что сегодня проходит встреча специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с представителем России.

"Безусловно, настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия относительно освобождения остальных заложников и относительно освобождения политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России", — подчеркнул Порошенко.

Он также проинформировал госсекретаря США о процессах, которые происходили во время освобождения украинских заложников и поблагодарил за помощь, которая была предоставлена украинской стороне в этом процессе.

"Мы договорились, что теперь этот процесс будет продолжен", — добавил глава государства.

О санкциях против России

Порошенко поблагодарил госсекретаря США за санкции, которые вводят Соединенные Штаты против российских резидентов.

"Уверен в том, что эта политика является эффективной. Для нас очень важно иметь этот механизм влияния для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Крыма", — отметил глава государства.

О борьбе с терроризмом

Порошенко сообщил, что поблагодарил США за помощь, которая была предоставлена украинским пилотам в Кабуле, где произошел теракт.

"Это еще раз продемонстрировало наше эффективное сотрудничество: сотрудники были переведены и размещены в надежно защищенном месте; помогли идентифицировать погибших пилотов и помогли организовать их возвращение в Украину", — отметил президент.

"Это очень важно, потому что наше сотрудничество, наше доверие должно демонстрироваться, в том числе и во время таких террористических атак. Безусловно, координация наших действий в противодействии терроризму станет лучше. Мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", — сказал он и выразил сожаление в связи с тем, что во время этой атаки погибли трое американцев.

О восстановлении Комиссии стратегического партнерства и экономическом сотрудничестве

Украина и США договорились возобновить работу Комиссии стратегического партнерства в марте, когда исполнится 10 лет со дня ее создания.

"Очень давно не было заседаний. И в марте месяце эта комиссия состоится. Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно", — сказал Порошенко.

В рамках работы Комиссии Украина, в частности, может приглашать соответствующих специалистов для оказания экспертной помощи.

"Очень тщательно мы обсудили вопросы экономического сотрудничества", — также сообщил президент и отметил, что выросли инвестиции американских компаний в украинскую экономику.

Во время встречи также обсуждали вопросы сотрудничества с компанией General Electric, которая планирует поставить "Укрзализныце" тепловозы, а также относительно сотрудничества с другими американскими инвесторами.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако сообщений о запланированной встрече не было.