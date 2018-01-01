Как Майдан победил и проиграл одновременно

Хаос народного гнева на Майдане выкинул из власти один клан, чтобы на его место пришли другие - ещё более жадные и циничные.

Украинцы выкинули из власти один клан ради другого unn.com.ua

Сразу после Майдана невозможно было ни говорить, ни писать такие вещи. Спустя год-два - тоже. Теперь, когда портреты мёртвых героев закрывают майдан от Майдана - можно. Теперь уже можно начать сомневаться, думать и находить правду.

"Мирний наступ" 18 февраля был спланирован и проведён из рук вон плохо. Или специально плохо. Бойня в Мариинском парке, на Институтской, Шелковичной была прямым следствием просчётов "вождей сцены" Майдана, которые повели безоружных людей через заслоны силовиков. После разгрома сотен Майдана на Институтской, поражение на Груше было предопределено.