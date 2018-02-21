Украина уверенно идет по пути Молдовы

Молдова, надо уже признать, фактически потеряла свою субъектность, потому что из двенадцати ее министров , девять - это уже граждане Румынии. Остальные трое " отставших" оформят румынское гражданство в самое ближайшее время. Ситуация комичная в своей полной парадоксальности.

Ежедневно в среднем 143 молдаванина уезжают на ПМЖ в Румынию. Итого: 50 тысяч в год. Для 3-миллионной Молдовы - это уже катастрофа. Через 5-7 лет одна половины жителей Молдовы будет иметь гражданство Румынии, а другая - будет работать в Румынии. Так что вопрос можно считать уже закрытым.

Молдова оказалась failed state - ее жители, и в первую очередь, ее элита, не смогли наполнить смыслом проект Молдова и выбрали путь вступления в ЕС через отказ от своего государства и растворения в составе Румынии.

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