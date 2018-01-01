Консулы Украины не "ничего не делают" - они делают только то, что могут

Можно тщательно готовиться к поездке, а можно сидеть в душном аэропорту и требовать консула.

Фото: Facebook/Bravo Airways

Ну, и время от времени в ситуациях, ожидаемо приводят к проблемам для пассажиров, вспоминают "незлым-тихим словом" консулов: мол, ничего не сделали для нас.

Чаще всего это очень несправедливые нарекания.

Во-первых, отсутствие консула в аэропорту со страдающими пассажирами вовсе не означает, что он ничего для них не делает.

Во-вторых, а кто-то поинтересовался, а что именно может сделать консул в таких случаях?

Вот, например, если где-то блуждая экзотическими базарами вы отравитесь, или если какой-то нечестный торговец обвесит вас или втюхает какую некачественную глупость - вы зовете консула?

Думаю, что при хорошем умственном здоровье - нет.

А ситуация, когда вы оплатили отпуск, а дальше-то пошло не так - не тот отель, вовремя прилетел самолет и т.д. - с правовой точки зрения абсолютно аналогичная вашему гипотетическому конфликту с нечестным торговцем на рынке.

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Как правило деньги за путешествие уплачиваются в Украине. Никакого влияния на украинские хозяйствующие субъекты консулы не имеют. И это хорошо. Иначе все они отдыхали бы бесплатно. Звонить, интересоваться, спрашивать, пробовать требовать - это все что консул естественно может. Этим, кстати, чаще всего и занимается тогда, когда возмущенные пассажиры в аэропорту требуют его присутствия. Но в такие минуты людям больше нужны "шашечки, а не ехать" - чтобы на кого-то выплеснуть недовольство.

Но все это - звонить, интересоваться, спрашивать, пробовать требовать с украинской компании туроператора или авиакомпании консул может ровно столько, сколько позволит эта компания. Ответ может быть (и очень часто бывает) простой - это наши пассажиры/клиенты, мы этим занимаемся, вы ничем помочь не можете, поэтому и не вмешивайтесь.

Талант дипломата может временами выручить и помочь. Но опять же, это только если на другой стороне телефона/скайпа будет желание общаться.

В стране пребывания возможности консула не намного больше.

Консул совершенно точно не может по мановению волшебной палочки или Консульского устава вернуть кого-то домой.

Ну, потому что если бы у наших консулов ​​были такие полномочия, то, не исключено, что украинский бюджет ежегодно банкротился бы, оплачивая дорогу разного рода частно путешествующим. НЕ закладывается в наш бюджет (бюджеты посольств Украины за рубежом) средства для оплаты авиабилетов тем, у кого во время отдыха что-то пошло не так.

Отдых - дело частное (ну, только если не президент на Мальдивах или генпрокурор на Сейшелах), государство в этом вопросе никаких функций не имеет.

И насколько правильно предусматривать средства на авиабилеты отдыхающим в Таиланде или Тунисе, когда их стоимость полностью окупает 2-3 недели отдыха в каком-то санатории для гражданина Украины из провинции, который в жизни дальше своего областного центра не был?

Да, когда речь идет о чрезвычайных происшествиях - теракт, война, массовые беспорядки, техногенная или природная катастрофа, когда большое количество наших соотечественников становятся фактически заложниками обстоятельств, возможности выехать ограничены, а их дальнейшее пребывание в стране связано с риском для жизни - здесь государство вмешивается. Решение об эвакуации, которую сначала рекомендуют, а дальше и реализуют, выполняют консулы. Но при этом целый Кабинет министров Украины своим решением утвердит расходы и источник их покрытия.

Посольства или консульства раз в год могут предоставлять гражданам Украины единовременную материальную помощь в размере до 50 процентов суточных, установленных для соответствующей страны постановлением Кабмина - зависит где, это от 25 до 45 долларов. Гуляйте!

Как правило, эти средства предоставляются тем, кто попал в серьезный переплет - всё украли, уничтожили вещи и тд. Эти средства консул тоже не носит в широком кармане. Гражданин Украины для их получения должен подать заявление, должны прилагаться материалы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства, заявление должно быть утверждено руководителем консула, гражданин должен расписаться за получение этой помощи.

Поэтому, если вам действительно припечет, государство в лице консула начнет чесаться и шевелиться. Бюрократия нигде в таких обстоятельствах не выглядит хорошо, но она связана с необходимостью контролировать что государственные средства хотя бы консулы не разворовывают и не транжирят на что угодно.

Когда речь идет о банальном коммерческом споре, невыполненном контракте или чем-то другом, что приводит к многочасовому или даже многодневному торчанию в аэропорту, консул может посочувствовать и призвать к совести тех, кто должен помочь. Следует сказать, что иногда даже это помогает.

Но гораздо лучше тщательно готовиться к поездке: проверять кому вы платите, какую ответственность они перед вами несут, как действовать в случае возникновения проблем, с кем контактировать. Иметь с собой литр воды, а на карточке сумму, которой будет в день вылета достаточно, чтобы оплатить при форс-мажоре за отдельный билет - тоже помогает.

А можно сидеть в душном аэропорту и требовать консула. Это тоже иногда помогает.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

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