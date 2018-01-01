"Алименты на родителей": власть придумала, как по-новому "развести" украинцев

Новой инициативой чиновники пытаются полностью переложить обеспечение пенсионеров на их детей.

Украинцев хотят обязать обеспечивать своих пожилых родителей mrpensioner.livejournal.com

Инициатива министра социальной политики Андрея Ревы о том, что дети должны выплачивать алименты на содержание своих родителей , отвечает определенной исторической традиции украинцев. Испокон веков сначала родители обеспечивают, помогают и поддерживают детей, а потом дети, когда вырастут, помогают родителям. То есть, по сути, это стало бы узакониванием давней украинской традиции.

Однако в этой ситуации велика опасность того, что обязанность обеспечивать пожилых людей, пенсионеров государство со временем полностью переложит на их детей, сняв соответствующую обязанность с себя.

Ведь из-за так называемой "пенсионной реформы", которая принята в Украине и которая предусматривает резкое повышение пенсионного стажа до 35 лет, в Украине через десять лет сложится ситуация, когда больше половины украинских пенсионеров не будут иметь права ни на какую пенсию, кроме минимальной. Потому что у них попросту физически не наберется 35 лет подтвержденного минимального пенсионного стажа. А еще, поскольку множество украинцев работает нелегально или наполовину легально, получая зарплату "в конвертах", а больше 6 миллионов украинцев, по данным ООН, работают за границей, и за это время в Украине им не насчитывается никакой трудовой стаж, вот и выходит, что через десять лет большинство украинских пенсионеров будут иметь право лишь на минимальную социальную помощь.

Поэтому данная инициатива Министерства соцполитики выглядит, как минимум, подозрительной с точки зрения того, не пытается ли нынешняя власть полностью переложить обеспечение пенсионеров на их детей.

Кроме того, что делать тем пожилым людям, у которых по тем или иным причинам нет детей в принципе или нет в живых, или которые выехали на ПМЖ за границу? Ведь пожилые люди редко решаются на смену страны в свои годы и переезжать жить к детям за границу. Как правило, они не хотят ничего менять и остаются в Украине.

Так что нужно учитывать, что слишком разный статус у пенсионеров и их детей, разная жизненная ситуация. Потому, высказывая подобные инициативы, нужно учитывать все эти нюансы.

Если бы в Украине наконец заработал накопительный уровень пенсионной системы, то подобная инициатива об алиментах пожилым людям просто была бы не нужна. Поскольку при такой системе во время трудовой деятельности человека накапливались бы приличные суммы в банках на пенсионных счетах. И если бы человек проработал хотя бы 30 лет, при выходе на пенсию у него была бы накоплена весьма приличная сумма, которая позволила бы жить без обязательных алиментов от детей.

Но даже после "реформы" наша пенсионная система осталась одноуровневой солидарной, и есть лишь обещание о том, что возможно, с 1 января 2019 года введут и накопительный уровень. Но такое "возможно" мы слышим уже лет 15, но ничего так и не делается.

Так что, реализовывая на практике идею об "алиментах на родителей", нельзя создавать при этом дополнительную налоговую нагрузку на зарплату работающих людей. Этот механизм, если и вводить, то за счет уменьшения каких-то других налоговых или социальных платежей. Иначе нагрузка на физических лиц будет слишком большой. К существующим выплатам и налогам просто нельзя добавлять еще и это бремя.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для "Главреда"