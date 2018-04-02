Рева придумал новый вид алиментов для украинцев. Причем для всех

Глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что украинцы должны платить новый вид алиментов – на содержание своих пожилых родителей.

"Дети должны нести строгую ответственность за пожилых родителей, они должны законодательно нести серьезную ответственность, они также должны выплачивать алименты на содержание своих родителей", – цитирует его АСН.

Чиновник напомнил, что в 51-й статье Конституции Украины написано, что родители обязаны поддерживать своих несовершеннолетних детей, а взрослые дети обязаны заботиться о своих родителях-инвалидах.

Рева добавил, что его подчиненные сейчас воюют со злонамеренными и злостными неплательщиками алиментов.

Ранее Рева рассказал, какие изменения готовит в пенсионное законодательство. Коэффициент заработка будет начисляться, если он будет большим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили сайт, с помощью которого можно узнать размер пенсии и рабочего стажа.