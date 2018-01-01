Причина экономического взлета Китая - в одной простой цифре

Размышления в День Рождения Кобзаря...

Длина дорог — 4 млн. километров. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить.

300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 — длиной больше километра. А в 2016 года построили мост от Гонгконга до Макао. До Макао! Туда год назад плыли час на скоростном лайнере.

За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.

Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представьте себе аэропорт. Бац! Построено.

Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел. Или вот, например — туннель длиной 28 км.

Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.

За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня друг уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают.

Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта статистика — из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины.