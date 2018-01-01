Кто выиграет от запрета пальмового масла в Украине?

Проблема роста цен на молоко в случае принятия законопроекта по пальмовому маслу является одной из основных.

УНИАН

Украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект, разработанный лидером Радикальной партии и группой его однопартийцев относительно запрета в Украине использования пальмового масла при производстве продуктов питания. Зачем лидер радикалов решил "посадить на кукан" азиатских братьев, и кто выиграет от данной новации, нам и предстоит разобраться. Для наглядной иллюстрации полезности законопроекта, его автор во время одной из встреч с избирателями, указал на розовощекого мальчугана и сказал, что все дети в Украине должны выглядеть как на рекламе "румяные щечки", а для этого нужно пить бабушкино молоко, а не продукты с пальмовым маслом.

Как это обычно бывает с законопроектами популярной нынче политической силы, они упорно стучатся куда угодно, но только не к разуму своего электората. Как правило, апеллируют к сердцу, печени, почкам, а в данном случае еще и к желудку. Вспомним законопроект "покупай украинское", пожарные машины и иные шедевры отечественного автопрома, собранные из импортных комплектующих, где украинским может быть лишь автограф сборщика Васи и пара пожеланий в виде непереводимой игры слов.

Как известно, пальмовое масло – это продукт получаемый из плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Начали его практиковать в кулинарии еще древние египтяне. Судя по судьбе их цивилизации, здоровья им это не прибавило. Начиная с 2015-го года, "пальма" обогнала по объему производства соевое масло и в 2,5 раза – подсолнечное. Не говоря уже о благородном оливковом. Сейчас каждый украинец может почувствовать на себе популярность этого сырья. Куда бы вы не заглядывали: на этикетки конфет или мороженого, везде фигурирует пальмовое масло. Например, компания Nestlé закупает ежегодно 420 тыс. тонн данного сырья. "Не тормози, сникерсни", только не удивляйся потом, что незаметно превратишься в раскидистую пальму. Украина импортирует в одном маркетинговом году до 200 тыс. тонн этого продукта. Главным недостатком пальмового масла по мнению Европейского агентства по безопасности продуктов питания и Объединённого экспертного комитета по пищевым добавкам (JECFA) является то, что в условиях высоких температур, то есть при рафинации и жарке, в нем образуются весьма токсичные вещества: глицидиловые эфиры и прочая гадость. Крупнейшими экспортерами "пальмы" являются Индонезия, Малайзия, Таиланд.

Конечно, лучше есть мороженое из натурального молока, а еще лучше, чтобы "каштан" в шоколадной глазури стоил 22 копейки как несколько десятков лет тому назад. Эту тоску украинцев по качественному пломбиру усиленно используют в различных маркетинговых стратегиях: всякие "белые бярезы" должны вызвать аллюзии, связанные с той же Белоруссией, где еще остались государственные госты, вот только белорусского в этих продуктах лишь транскрипция слова "березы" через "я". Еще чаще можно заметить на этикетах фразы типа "сделано из натурального молока", но при более детальном рассмотрении – все то же пальмовое масло мелким шрифтом в углу.

Проблема роста цен на молоко в случае принятия законопроекта является одной из основных. "Пальма" дешевая - именно поэтому ее "шуруют" не щадя живота своего и потребителей. Вот только законопроект не решает комплексно проблему продовольственной безопасности. По сути, он запрещает использование пальмового масла лишь при производстве "традиционных молочных продуктов" (оставляя при этом максимальное пространство для фантазий на тему о "традиционности"), а также устанавливает штрафные санкции к нарушителям: от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (штраф накладывается на должностных лиц и собственников компании – нарушителя). То же самое нарушение, осуществленное вторично – от ста до двухсот необлагаемых минимумов. И вроде бы законом устанавливаются штрафы относительно производства продуктов питания с использованием пальмового масла, вот только сформулировано это требование столь "гибридно", что в гробах перевернулись даже отцы-иезуиты, которые славились своей казуистикой. Штрафовать будут лишь продукты, изготовленные в том числе с использованием пальмового масла, которые не соответствуют утвержденным стандартам, требованиям безопасности и сертификатам происхождения. По умолчанию, таким образом, говорится о том, что если продукт "правильно" сертифицирован, то и наказывать его отцов-производителей не за что, даже если в продукте "замечено" пальмовое масло. Таким образом, закон устанавливает лишь относительно жесткие требования по вытеснению "пальмы" из "молочки".

Замена пальмового сырья на чисто молочный продукт, естественно приведет к росту спроса на молоко и увеличению цен на него. С одной стороны, это создаст дополнительные стимулы для частного сектора, а с другой – в условиях отсутствия эффективной государственной поддержки, благоприятного инвестиционного климата в аграрном бизнесе и сокращения поголовья КРС, такая диспропорция спроса и предложения может привести к резкому подорожанию всей линейки молочной продукции и дефициту самого сырья, в результате чего из экспортера молока Украина может превратиться в импортера. В 2017 году, по данным ГФС, наша страна экспортировала чисто молоко (без учета продуктов из него) в размере 14,06 тыс. т на общую сумму 9,73 млн. дол.

Что касается перспектив, то, как указано в докладе Министерства сельского хозяйства США, "Молочная промышленность: мировые рынки и торговля": "В Украине в 2018 году ожидается незначительный рост производства молока, поскольку рост продуктивности компенсируется продолжающимся сокращением молочного стада. Цены на молоко укрепились в течение 2017 года, но остаются относительно низкими. Ожидается, что экономический рост в Украине усилится в 2018 году и в сочетании с более высокими мировыми ценами на молочные продукты в течение 2017 года, усилится рост производства среди коммерческих молочных заводов. Однако мелкие производители, вероятно, продолжат сокращать поголовье из-за низкой рентабельности. Спрос в обрабатывающем секторе остается слабым вследствие потери основного рынка молочных продуктов в РФ".

На данный момент в Украине производят молока в 2,4 раза меньше, чем во времена Союза. По результатам 2017-го, немногим отстает от нас Белоруссия (при несопоставимых потенциалах), а показатели Польши, РФ, Нидерландов – опережают. Если сравнивать с 1991 годом, поголовье коров в Украине сократилось с 18,5 млн голов до 4,2 млн.

Что касается мирового рынка молока, то в 2018-м ожидается рост цен. Основные игроки на рынке: Аргентина (10,1 млн. т.), Австралия (9,3 млн. т.), ЕС (151 млн. т.), Новая Зеландия (21,5 млн. т.), США (97,8 млн.т.). Крупнейшим импортером молока остается Китай и другие азиатские страны.

Если рассматривать молочную отрасль в Украине, то ключевая проблема здесь заключена в низких закупочных ценах (5-6 грн за обычное закупочное молоко и 10 грн. – фермерское), а также в недостаточном уровне государственных дотаций и непрозрачном механизме их распределения в пользу малых и средних хозяйств. Первая проблема – суть производная от кризиса перерабатывающей отрасли, которая потеряла рынки в РФ, но при этом не нашла адекватные направления сбыта в ЕС, Азии и Африке. Без решения задачи развития перерабатывающей отрасли, цены на молоко в закупке будут расти крайне медленно, а поголовье – сокращаться. Для продвижения на новые рынки нужна новая стандартизация готового продукта, то есть инвестиции и дешевые кредиты для развития технологий переработки. Плюс развитие внутреннего рынка и потребления.

Что касается дотаций, то в этом году правительство пообещало выплачивать 1500 грн на одну корову, то есть примерно 50 евро, в то время как в Польше платят 75 евро и это не считая других видов государственной поддержки (на гектар возделываемой земли, на закупку техники и т.д.), а также возможности брать дешевые кредиты под 3-4%. У нас государство пока не в состоянии даже реализовать программу льготного обеспечения частных хозяйств доильными аппаратами. Зато в Украине куриные олигархи, приближенные "к телу", могут получать миллиарды гривен государственных дотаций и устраивать вечеринки в Куршевеле с ряжеными индейцами под национальный гимн и "шампусик" Dom Peregnon.

В этих условиях вытеснение "пальмы" приведет лишь к мегаприбылям закупщиков молока, ведь даже сейчас из 17-18 грн розничной цены на молоко в супермаркетах, крестьяне получают 5-6 гривен. А если спрос на молоко увеличится, то цена за литр обычного молока вполне может вырасти до 25-30 гривен за литр. Как это обычно бывает, после роста цены на молоко, в парламенте сразу же появятся новые законопроекты касательно субсидирования больших компаний и снижения налогов, включая импортные сборы. Механика большинства законодательных инициатив в Украине весьма проста: создать дефицит чего-либо, а затем получить возможность заработать на нем. Китайскую гречку мы уже завозили.

Без сомнения, необходимо сокращать потребление пальмового масла, вот только делать это нужно системно, вначале создав необходимые стимулы для наращивания производства молока в частном секторе. Динамика сокращения "пальмы" при этом должна соответствовать приросту объемов производства молочного сырья. В противном случае, любые законы будут напоминать использование кувалды при ремонте наручных часов. Для начала необходимо перестать резать молочное стадо и дать фермерам долгосрочные стимулы для роста производительности и увеличения поголовья скота.

А вот где точно пальмовое масло будет и дальше применяться, так это в кондитерской промышленности, ведь там есть очень зоркий наблюдатель, который не позволит сократить объемы продаж по причине роста розничной цены на кофеты. Так что пальмовое масло "в сладком" украинцам еще трескать и трескать.

Вот и получается, что при всех благих намерениях, запрет "пальмы" в Украине пока выглядит как обычный пиар и аналогичен запрету "молока" в Индонезии. Правда в Индонезии до этого пока не додумались.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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