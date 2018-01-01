Запад может смело слать поставлять Украине ракеты, не опасаясь реакции Кремля

Угрозы Путина расчитаны на российского телезрителя, а не на помощь сирийскому союзнику.
Например, во время проникновения миротворческих войск в "тело" сепаратистских республик ДНР-ЛНР. Вероятно, последует бешеная истерика Кремля, стон и вой российских СМИ и пассивность в ответной реакции Путина и сдержанность Кремля, который не захочет ради сепаратистских псевдореспублик на Донбассе усугублять свое международное положение.
Читайте также Удар по Сирии: все, что известно об атаке сил трех стран Запада
Иными словами, в случае обострения военного конфликта на Донбассе, Запад, на основе отрытых или секретных политических договоренностей с Киевом, может смело оказывать экстренную военно-техническую или ракетную помощь Украине, не опасаясь серьезной реакции Кремля, который уже четыре года доказывает всему миру, что российских войск в Украине, на Донбассе нет. А значит и нет причин, как в случае с Сирией, на ответные действия, способные вызвать серьезный международный конфликт с превосходящими вооруженными силами западной коалиции.
Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"