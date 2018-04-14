Ракетный удар уничтожил все определенные цели в Сирии — Пентагон

В результате ракетного удара США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии были уничтожили все определенные цели, заявил американский генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне.

Он сообщил, что согласованные удары были направлены против трех объектов.

"Мы осторожно выбирали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц ... и они были успешно поражены", — сказал он.

По словам МакКинзи, у США нет информации о жертвах среди гражданских лиц, сообщает BBC.

В то же время он добавил, что "сирийское оружие не имело никакого влияния" на военную операцию.

Генерал рассказал, что 76 ракет попали в цель, расположенную возле Дамаска. "Объект уже неэффективен", — сказал он. По хранилищу к западу от Хомса, по словам МакКинзи, выпустили 22 ракеты.

При этом он также заявил, что военные удары США, Франции и Великобритании по Сирии позволили отбросить развитие программы химического оружия режима Башара Асада на годы.

"Мы использовали 105 боеприпасов против трех целей, которые значительно повлияют на способность сирийского режима разрабатывать, развертывать и использовать химическое оружие в будущем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот удар был вдвое больше, чем последний удар в апреле 2017 года", — сказал МакКинзи.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.