Удар по Сирии: все, что известно об атаке сил трех стран Запада

15 апреля 2018, 09:00

"Главред" собрал главную информацию о запуске ракет коалиции по объектам с химическим оружием.

"Главред" собрал главную информацию об ударе трех стран Запада по Сирии

Силы США, Великобритании и Франции нанесли точечные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием, позже в генеральном штабе сирийской армии сообщили, что в результате атаки пострадали трое мирных жителей

По данным генштаба, в субботу, 14 апреля, на рассвете было выпущено около 110 ракет, большинство из них запущены по целям в столице Сирии — Дамаске, а также за пределами города.

Удар союзников по Сирии президент США Дональд Трамп назвал "идеально исполненным". Он поблагодарил своих союзников за их "мудрость и мощь их прекрасных армий". "Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!" — написал Трамп в Twitter.


Глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что в Сирии удары нанесли по исследовательскому центру, где велись разработки химического оружия, и складу химоружия.

Чиновник утверждал, что цели для атаки были выбраны с расчетом, чтобы лишить режим президента страны Башара Асада возможности использовать химоружие и минимизировать потери среди мирного населения.

Американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Дэнфорд сообщил, что первая волна ударов завершена, в ней принимали участие, в частности, боевые самолеты с пилотами. При этом "Россия не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации".

В минобороны РФ утверждали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС Штатов из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района военной базы международной коалиции Эт-Тан.

Начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что сирийские средства противоракетной обороны перехватила 71 крылатую ракету.

Во Франции уже опубликовали видео с запуском ракет по сирийской территории. На ролике запечатлен пуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов, расположенных в Средиземном море.

После атаки посол РФ в США Анатолий Антонов утверждал, что действия США, Британии и Франции в Сирии не останутся без последствий. Также появилось заявление российского президента Владимира Путина, в котором говорилось, что для обсуждения действий этих стран Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

После этого посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

Как сообщает CNN, США могут нанести новые удары по Сирии, если режим снова использует химическое оружие. Такие слова президента страны Дональда Трампа интерпретировала постпред США Никки Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

По ее словам, Трамп сказал, что если сирийский режим снова использует ядовитый газ, США будут в боевой готовности, чтобы снова ударить.

"Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада продолжать использовать химическое оружие", - подытожила Хейли.

Политическое урегулирование конфликта будет возможно, если сирийское правительство документально публично оформит химическое оружие, которое имеется в наличии на территории страны. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В Совбезе ООН США, Франция и Великобритания представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии. В проекте резолюции содержится призыв к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН. Кроме того, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии.

 

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Россия США Британия Франция Сирия удары Владимир Путин ракетный удар
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