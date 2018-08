Удар по Сирии: все, что известно об атаке сил трех стран Запада

Силы США, Великобритании и Франции нанесли точечные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием, позже в генеральном штабе сирийской армии сообщили, что в результате атаки пострадали трое мирных жителей.

По данным генштаба, в субботу, 14 апреля, на рассвете было выпущено около 110 ракет, большинство из них запущены по целям в столице Сирии — Дамаске, а также за пределами города.

Удар союзников по Сирии президент США Дональд Трамп назвал "идеально исполненным". Он поблагодарил своих союзников за их "мудрость и мощь их прекрасных армий". "Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!" — написал Трамп в Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!