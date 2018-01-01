Западу не удастся превратить Украину, как и Турцию, в подлинную демократию

Вопрос о вступлении Турции в ЕС окончательно закрыт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Тот факт, что на вчерашнюю инаугурацию Эрдогана , кроме В. Орбана, никто из европейских лидеров не приехал, красноречиво говорит о том, что проект вступления Турции в ЕС окончательно закрыт.

Парадоксален и где-то комичен тот факт, что официальные переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в октябре 2005 г., когда Турция во главе с Эрдоганом, уже начала свой путь "освобождения от военной демократии силовиков" и возвращения к своей традиционной исторической форме- султанату. После референдума 2017г., который передал всю исполнительную власть Эрдогану и недавних выборов, на которых он убедительно победил, Турция завершила свой обратный переход от демократии к авторитарному султанату.

Вчера же, сразу после инаугурации, Эрдоган, в полном соответствии с восточными традициями, назначил своего зятя... министром финансов, который, похоже, унаследует власть Эрдогана.

Сэмюэль Хантингтон, автор некогда нашумевшего бестселлера "Столкновение цивилизаций" в очередной раз оказался прав - ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. Хантингтон, кстати, допускал, что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры. Но он же доказывал, что в течении максимум 2-3 поколений страна все равно возвратиться в свою базовую цивилизацию, в основе которой лежит традиционная религия.

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Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали они государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. И виноват в этом не Эрдоган - он лишь чутко следовал тенденциям в турецком обществе. На сегодня лишь 15% турок хотели бы вступления в ЕС. Поэтому в ближайшие годы в Турции выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО и окончательно подведет черту под своим про западным экспериментом, начатым еще великим Ататюрком.

Точно также Западу, какие бы усилия он не предпринимал, не удастся превратить Украину в подлинную демократию. Не удастся, даже если в стране появиться когда нибудь свой Ататюрк, на что ни у кого надежды нет. Впрочем, похоже, что Запад уже смирился с этой мыслью и занимается Украиной чисто формально, повинуясь слепым бюрократическим инстинктам бездумной экспансии.

Андрей Головачев, политический эксперт

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