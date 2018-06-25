Турецкий избирком назвал победителя президентских выборов

В Турции по итогам подсчета голосов на выборах президента и парламента действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал простое большинство голосов избирателей, а десятипроцентный выборный барьер преодолели шесть партий.

Уже подсчитано уже 97,7% бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования, рассказал председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен, пишет "Анадолу".

По его словам, подсчитано уже 97,7% бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

"Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии незамедлительно, передаются представителям политических партий", — сказал Гювен и подчеркнул, что с 2014 года не озвучивалось ни одно обвинение в подтасовке результатов избирательных протоколов.

Эрдоган обратился к избирателям в турецкой столице Анкаре, он заявил, что на выборах президента и парламента государства победила демократия и воля нации.

Напомним, в Турции выборы прошли 24 июня, после подсчета почти 20% бюллетеней Реджеп Эрдоган набирал около 60% голосов, а второе место занимал кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, у которого было чуть более 27%.

На парламентских выборах по итогам обработки 12% бюллетеней лидировала правящая политсила — Партия справедливости и развития с 54% голосов, оппозиционная Народно-республиканская партия набирала свыше 14%.