Сегодня, 10:48
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Андрей Стельмах и Иван Магда
Военный журналист, ведущий проекта "Стежками війни" и режиссер этого телепроекта
Сегодня
10:00
live
Текущий чат
Сегодня, 10:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
rika
Сегодня, 01:24
Не согласен
0
Согласен
1) Чи доводилося вам колись перетинатися на Донбасі з представниками рос.ЗМІ, якщо так, то яким було це спілкування? 2) Хто виграє в "інформаційній війні", на ваш погляд, - Україна чи Росія? Як протистояти російській пропаганді, не стаючи такими самими, як вони, пропагандистами?
Андрій: Мені не до водилося перетинатися з російськими ЗМІ, тому що лінія розмежування розподіляє військових і сепаратистів, і журналістів так само. Іван: Як нам складно потрапити на їхню територію, так і їм на нашу. Андрій: Військові критично ставляться до журналістів. Якщо вони перевіряють українські ЗМІ і ніколи не покажуть їм позицію. То що можна казати про російських журналістів... Іван: На мою думку, поки що ми відстаємо від Росії. Перше за все, у нас відрізняються можливості, передусім фінансові. Як протистояти? Робити чесно свою роботу. Всім потрібно усвідомити факт, що в країні війна, а не АТО, і що другою стороною все-таки є РФ. Це перше, що ми маємо зробити - визнати це. Тоді буде простіше вести інформаційну боротьбу з Росією. Андрій: В якому плані ми можемо стати такими самими? Російські ЗМІ маніпулюють думками людей, створюють постановочні кадри, викривляють інформацію. Для нас лишається одне - подавати інформацію так, як вона є. Україна не може працювати пропагандою, бо вона воює на своїй території. Основне завдання українських ЗМІ - просто показувати те, що відбувається на сході. Основна проблема - на територій Донбасу транслюються здебільшого російські ЗМІ, нашого покриття там немає.
simka
Сегодня, 01:03
Не согласен
0
Согласен
Вітаю! Що ви думаєте про нові "мовні законопреокти", зареєстровані в Раді, зокрема, в частині, яка стосується ЗМІ виключно і виключно українською мовою та обов*язковим перекладом усього, крім пісень, українською? То не знадто? Як гадаєте, навіщо знову витягають це болюче для нашого суспільства питання? Дякую.
Андрій: У мене з цього приводжу коротка і пряма думка. Враховуючи те, що я сам зі Львова, і за стандартом, як львів"янин, я мав би виступати виключно за українську мову, в ситуації, яка склалася сьогодні, я вважаю, що це далеко не першочергова проблема, оскільки в нас програма про війну, я буду посилатися на те, що на передовій немає поділу між людьми, які розмовляють російською і українською - фронт один. Тому я думаю, що проблема мови російської і української - це не настільки проблема людей, українців у спілкуванні, а скільки привід для політиків розділити і нав"язати українцям якісь суперечки. Буквально два дні тому я їздив до Львова, де ми знімали програму про переселенців, і ми повезли туди людину, яка все життя прожила в Алчевську. Українською мовою він не розмовляє, просто не вміє. І в його баченні було, що у Львові його не те, що не сприймуть, його там ніде не приймуть. Але коли він зайшов у Криївку, всі знають це кафе, де не впускають москалів, але в нього легко прийняли замовлення російською мовою, і ми, таким чином, зруйнували стереотипи. А його переляк щодо російської у Львові ми зводимо до розмов політиків. Так хто розділяє народ - самі українці чи політики? Іван: Маю відмінну думку. Може, звучить пафосно, але мова формує націю. Тож треба чітко відокремлювати розмовну та державну мови. Будь-якою мовою можна говорити в побуті - хоч німецькою, хоч польською, хоч угорською, але в ситуації, коли йде війна з Росією, російська мова має бути відокремлена від державної. Чиновники мають розмовляти українською, викладання в навчальних закладах має бути українською. Андрій: Я виключно за україномовні ЗМІ, оскільки якщо подивитися в корінь назви країни, відповідно і мова повинна відповідати цьому кореню.
green
Сегодня, 00:59
Не согласен
0
Согласен
в які моменти, в яких ситуаціях в ато вам було найстрашніше, траплялися такі обставини, коли здавалося, що вже не вибратися? і що тоді допомагало опанувати себе та робити далі свою справу?
Іван: Журналістів не пускають в ті місця, де вкрай небезпечно. Навіть за великого бажання туди не потрапити. Більше того, це буде незаконно, якщо ти будеш знаходитися в місці, де відбувається бій. Так було на початку війни, коли не було акредитації, і кожен їздив де хотів на власних страх і ризик. Андрій: Звісно, страшно бігти по позиції, яка обстрілюється снайпером...
green
Сегодня, 00:58
Не согласен
0
Согласен
чи доводилося вам, перебуваючи на "передку" брати до рук зброю? або допомагати військовим під час бою або обстрілу тощо?
Андрій: Категорично - ні. Журналіст не має брати до рук зброю, бо суперечить всім канонам журналістики, що якісно відрізняє нас від російських журналістів, зокрема, тих, хто приїжджає в зону під знаком "преса", а потім стріляє з кулемета по донецькому аеропорту (це я про Пореченкова).
dinka
Сегодня, 00:48
Не согласен
0
Согласен
Російський воєнний журналіст Аркадій Бабченко пару років тому дуже яскраво розповів про свою професію одному з українських видань, зокрема, чітко змалював "емоційне вигоряння", з яким, за його словами, неминуче стикається кожен воєнний журналіст після десятка років такої роботи, а потім стає цинічним... Андрію, Іване, чи стикалися ви з чимось подібним? Чи справді, висвітлюючи теми війни з "нулів", журналіст емоційно вигорає? Чи завжди легко вдається тримати баланс між співчуттям та дещо відстороненим баченням ситуації? Дякую!
Андрій: Чесно кажучи, я сам по собі цинік. У плані емоційного вигорання - тут можна багато описувати, я наведу лише один приклад. Коли ти днями їздиш по розбитих дорогах, повз зруйновані міста і селища, посеред тиші, і коли повертаєшся до Києва, тебе дуже дратує метушня, велика кількість машин на дорогах (оскільки в АТО може бути одна машина за півгодини) - всі прояви мирного життя тобі здаються некомфортними. Іван: Не завжди, ми всі люди, маємо емоції. Є гучні слова, що журналістика має бути відстороненою, сухою, але ми всі люди. Тяжко втримати цей баланс. Тому, звісно, в моїй роботі є відображення моїх емоцій.
booklia
Сегодня, 00:40
Не согласен
0
Согласен
Чим справжня війна на Донбасі відмінна передусім від тієї картинки, яку формує в уяві наше телебаченні, ЗМІ загалом? Чого картинка ніколи не передасть?
Андрій: Насправді картинка на телебаченні - це всього-навсього маленьке зображення розширенням 16х9, зокрема, вона не те, що не передасть емоцій, які панують навколо самого кадру. Якщо говорити практично, то я коли повертався до Києва завжди злився, що на звуку в камері не дуже чутно, як падають снаряди на сусідній позиції, і всі бійці стоять напоготові, бо прилетіти може зараз до них, а камера цього навіть не може "почути".
booklia
Сегодня, 00:39
Не согласен
0
Согласен
Чи правду говорять, коли кажуть, що якщо людина потрапляє на війну - чи то в якості військовослужбовця, чи то волонтера, чи то журналіста, вона вже ніколи не повернеться звідти такою, як була? В чому саме війна, побачена на власні очі, змінила вас?
Іван: Говорять правду. Ця війна змінила не тільки тих, хто потрапляє на фронт. Вона змінила всю країну, всіх нас. Мене вона зробила більш категоричним, більш жорстким. Андрій: Я доповню відповідь Івана. Про себе говорити не хочу, але, за моїми спостереженнями, війна породила в людях загострене відчуття справедливості.
Ірина Скоробогата
21 января, 11:39
Не согласен
0
Согласен
Як потрібно подавати інформацію з АТО, щоб не нашкодити нашим військовим?
Андрій: Є ряд правил. Найголовніше - не видати позиції. Також не казати кількість військових на позиції та будь-які кількісні дані.
Halyna Levandovska
21 января, 11:38
Не согласен
0
Согласен
Как Вы готовитесь к поездкам в зону АТО: морально и физически?
Іван: Ніяк. Зібралися і поїхали. Поспіхом. Андрій: Морально я дуже переживав, коли приїхав на позицію, коли сепаратисти були за 200 метрів. В самій дорозі про це не думаєш, а наступні рази ми не встигали вчасно здавати програму, і коли я вже ходив по позиції, я був настільки змученим, що мені було байдуже, я не думав вже ні про ще - думав, як здати програму.
Mariana Chubata
21 января, 00:22
Не согласен
0
Согласен
Какое расследование считаете своим достижением, а которое шокировало Вас больше всего?
Іван: Найкращою ми вважаємо програму про снайперів, снайперську зброю та забезпечення. Це не моя думка - це висновок, зроблений з того, як про програму відгукнулися самі військові. Ця програма була резонансною у військових колах, і це найкраща похвала в нашій роботі. Андрій: У нашій роботі мало контактів з прес-офіцерами, аби відзняти програму. Якість твоєї наступної програми залежить від якості попередньої і від реакції на неї самих атошників.
1
2
3
>
Чат
Сегодня
10:00
live
Андрей Стельмах и Иван Магда
26 января
14:00
задать вопрос
Paul Manandise
25 января
12:00
задать вопрос
Виктор Небоженко
Вчера, 15:00
26
читать ответы
Николай Маломуж
Фото
<
>
Протесты под Киевом. Перекрытые дороги и пылающие шины: опубликованы фото и видео
Назначения на ключевые должности в США: Помпео — глава ЦРУ, а Тиллерсон — госсекретарь
Подробности задержания "решалы" на Сумщине. "Светит" до 10 лет за решеткой
Погоня со стрельбой. В Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули", опубликованы фото и видео
Две повестки на допрос. Януковича вызвали в прокуратуру по делу о госизмене
Визит Порошенко в Эстонию. Стало известно, о чем говорили президенты
Мария Яремчук в купальнике устроила горячие танцы на Бали
Новые фото из оккупированного Крыма:туша коровы на пляже и горы мусора в городах
Новое крушение поезда в Индии: число жертв превысило 40 человек
В Киеве пьяная женщина на иномарке устроила ДТП, муж угрожал "калашом"
Видео
<
>
Протесты под Киевом. Перекрытые дороги и пылающие шины: опубликованы фото и видео
Боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелого вооружения, два наших воина ранены
Захват Станицы может стать делом принципа для боевиков — военный эксперт
В Молдове арестовали наемника, воевавшего за боевиков на Донбассе
На Донбассе враг стрелял более 20 раз, ранен боец АТО
Скандал вокруг "Херсонеса Таврического". Кремль не может поделить заповедник с РПЦ
Визит Порошенко в Эстонию. Стало известно, о чем говорили президенты
Мария Яремчук в купальнике устроила горячие танцы на Бали
Новые фото из оккупированного Крыма:туша коровы на пляже и горы мусора в городах
На Черкасчине поймали мошенницу: под видом чиновницы собирала деньги "для участников АТО"
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено