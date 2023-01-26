Сегодня, 15:11 RSS

Наталия Фарносова

Архитектор и дизайнер одежды, владелица модного дома Farnosova Сегодня 14:00 live Текущий чат

   
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
ВКонтакте Facebook Twitter
Символов осталось: 10000
rules of chat
  • VladaM
    Сегодня, 11:33
    Есть такое мнение, что чем чаще женщина становится, тем светлее у нее должна быть одежда. Есть ли у вас какие-то советы, как внешне скрыть свой возраст, выглядеть моложе?
  • VladaM
    Сегодня, 11:29
    Одеваете ли вы своих близких? Например, маму или мужа?
  • VladaM
    Сегодня, 11:29
    Какие ваши любимые цвета? Расскажите каким будет цвет вашей новой коллекции?
  • VladaM
    Сегодня, 11:28
    Как вы считаете, чувство вкуса можно выработать с годами или это врожденное качество?
  • VladaM
    Сегодня, 11:27
    Наталия, расскажите каким был ваш первый гонорар? За что именно вы его получили?
  • Lapa
    Вчера, 13:11
    Какие здания в Киеве вы считаете «архитектурными уродами» и почему?
    Хрущевские постройки, потому что это коробки без каких-то мыслей, просто улей, чтобы расселить людей.
  • valeriy
    Вчера, 13:10
    Как вы считаете нужно ли среди украинских архитекторов и дизайнеров одежды устроить люстрацию? Кого не мешало бы «отсеять»?
    На этот вопрос сложно ответить, потому что это дело вкуса. То, что не нравится мне, может нравиться другому.
  • Tianna
    Вчера, 13:09
    Наталия, не считаете ли вы, что при нынешнем уровне жизни в Украине, мягко говоря, сложном материальном состоянии большинства украинцев, а точнее сказать, прогрессирующем обнищании, модные показы, когда "звезды" щеголяют в дорогущих нарядах, позируя на камеру, выглядят как пир во время чумы? На кого рассчитано то, что вы делаете, для кого вы создаете одежду - для кучки "избранных"? Извините за эмоциональность.
    Не считаю. Если обратиться к истории, то во все времена, когда были самые ужасные войны, когда люди умирали от голода, всегда кучка талантливых людей, которые могли бороться у себя в душе с теми невзгодами, которые происходят в их стране, несмотря на тяжелые времена, не закапывали свой талант в этих проблемах, а привносили в мир созидание. Можно загуглить и посмотреть, сколько новшеств появилось во время Великой отечественной войны, в 1942-1945 годы, ив период войн других лет. Во время войны жизнь не останавливается, и творческие люди привносят свою лепту прекрасного в это тяжелое время.
  • ginger
    Вчера, 13:09
    Приходилось ли вам отказывать популярным людям, которые хотели стать вашими клиентами? Каждый ли человек может стать вашим клиентом, или есть какие-то критерии?
    Да, безусловно, приходилось отказывать. Я отказываю тем, кто. несмотря на то, что обпращается ко мне за помощью, пытаюся меня учить, как исполнять мою работу. Такие люди, как правило, при первом же знакомстве видны, у них есть специфическое поведение и отношение к жизни. С такими людьми я не работаю.
  • ginger
    Вчера, 13:09
    Кто из политиков на ваш взгляд одевается наиболее элегантно и стильно, на ваш взгляд? Хочется услышать как женские, так и мужские фамилии…
    Мне очень нравится, как одевается Мишель Обама. Всегда по-разному, стильно, смело, интересно. Я считаю, что внешний вид многое говорит о том, какая она на самом деле - многогранная интересная личность. Также мне импонирует нынешняя первая леди - помимо того, что это очень красивая женщина, она очень красиво одевается.
1234
>