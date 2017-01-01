Биткоин-миллионер: рэпер 50 Cent удачно вложился в криптовалюту

50 Cent заработал на биткоинах 8 миллионов долларов.

Фото: 50 Сent/instagram

Состояние американского рэпера и актера 50 Cent в цифровой валюте составляет приблизительно 8 миллионов долларов.

Как сообщает сайт TMZ, в 2014 году музыкант продал свой альбом "Animal Ambition" за криптовалюту, которая на тот момент соответствовала 400 тысячам долларов при стоимости биткоина в 662 доллара. В целом выручка артиста составила 700 единиц криптовалюты.

Однако, рэпер забыл про сделку. С 2014 года стоимость биткоина выросла в несколько раз, и теперь сумма, полученная от продаж, составляет 8 миллионов долларов.

"Неплохо для парнишки с Юга, я так горд собой. Кому биткоинов? LOL. Знаю, что у вас от меня уши вянут, но, уж извините, пойду загляну в сумку", – сообщил рэпер.

У 50 Cent и ранее были случаи предпринимательского успеха. Так, исполнитель стал одним из ранних инвесторов в энергетический напиток Glaceau, который в итоге приобрела Coca-Cola за ,1 млрд. 50 Cent выпускает собственную линейку одежды, а также владеет компаниями, которые занимаются пищевыми добавками и недвижимостью.